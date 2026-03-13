ThyssenKrupp Aktie verliert signifikant - 13.03.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die ThyssenKrupp Aktie. Sie fällt um -4,64 % auf 7,9340€. Die Talfahrt der ThyssenKrupp Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,54 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 7,9340€, mit einem Minus von -4,64 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei ThyssenKrupp insgesamt ein Minus von -11,64 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -18,08 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,10 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ThyssenKrupp -14,70 % verloren.

ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -18,08 % 1 Monat -27,10 % 3 Monate -11,64 % 1 Jahr +25,79 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Thyssenkrupp-Aktie und die Kursentwicklung, Bewertung sowie fundamentale/technische Impulse. Es geht um jüngste Kursabstürze, Spekulationen zu Verhandlungen mit Jindal Steel und die Frage, wie groß der verbleibende Unternehmenswert ist: TK Elevator-Beteiligung, mögliche Verkaufserlöse (2,5–4 Mrd. EUR; EV könnte bis ca. 25 Mrd. EUR liegen). Die 8-Euro-Unterstützung wird diskutiert; Perspektiven bis ca. 15 Monate stehen im Focus.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,96 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fortum, Salzgitter und Co.

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,94 %. Salzgitter notiert im Minus, mit -2,66 %. voestalpine notiert im Minus, mit -0,64 %. ArcelorMittal verliert -2,56 %

ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.