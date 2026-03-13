Deutlicher Kurssprung bei der Zalando Aktie - 13.03.2026

Die Zalando Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +5,72 % auf 23,395€ zulegen. Das sind +1,265 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,85 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Zalando Aktie. Nach einem Plus von +7,85 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 23,395€, mit einem Plus von +5,72 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Der heutige Anstieg bei Zalando konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -3,09 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die Zalando Aktie damit um +15,23 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,95 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -11,65 % verloren.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,33 % geändert.

Zalando Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +15,23 % 1 Monat +12,95 % 3 Monate -3,09 % 1 Jahr -27,80 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Zalando Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Zalando-Kursentwicklung und Bewertung: Eine Gruppe sieht starke Zahlen, Rückkäufe (bis zu 300 Mio. EUR, ca. 5% der Aktien) und langfristig positives Wachstum; Zielkurs rund 36 €. Andere warnen vor schwachen Zahlen und betonen ARP/Margenrisiken sowie Unsicherheit beim Shortterm-Aufschwung. KI-Anwendungen im Retail und About-You-Wachstum werden als Einflussfaktoren diskutiert; Kursbewegungen bleiben volatil.

Informationen zur Zalando Aktie

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,11 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Fast zwei Wochen nach Kriegsausbruch im Iran meiden die Anleger bei deutschen Aktien weiter das Risiko. Sie bleiben vor dem Wochenende wegen möglicher weiterer Kriegs-Ereignisse im Nahen Osten lieber vorsichtig, was auch mit dem anhaltend hohen …

Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Donnerstag die negativen Vorzeichen. Der DAX sank um 0,21 Prozent auf 23.590 Punkte. MDAX und TecDAX verloren 0,58 respektive 0,56 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 41 Kursgewinner und 57 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 56 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX kletterte um 0,59 Punkte auf 28,84 Zähler. Die stärksten Gewinner auf der Sektorenebene waren Chemiewerte (+4,43 %) und Versorger (+2,45 %). Deutlich un...

Zalando Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.