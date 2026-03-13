Evotec - Aktie bricht ein -5,73 % - 13.03.2026

Die Evotec Aktie ist bisher um -5,73 % auf 4,0500€ gefallen. Das sind -0,2460 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Evotec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,81 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 4,0500€, mit einem Minus von -5,73 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Evotec ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Wirkstoffforschung und -entwicklung spezialisiert hat. Es bietet umfassende Dienstleistungen von Screening bis zur klinischen Entwicklung. Mit einer starken Marktstellung in Europa und den USA konkurriert es mit Unternehmen wie Charles River und IQVIA. Evotecs Alleinstellungsmerkmale sind seine Plattformtechnologie und strategische Partnerschaften.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Evotec Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -22,76 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -26,99 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -31,04 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Evotec -27,23 % verloren.

Evotec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -26,99 % 1 Monat -31,04 % 3 Monate -22,76 % 1 Jahr -35,88 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell primär um die jüngste Kursentwicklung und die niedrige Evotec-Bewertung: Der Kurs rutscht in die 2-Euro-Region, der Chart gilt als Verkaufssignal und die Fundamentaldaten werden skeptisch bewertet. Diskussionsthemen sind das Umsatzpotenzial durch Sandoz/Biosimilars, Royalties und Tantiemenanteile/Laufzeiten, sowie Unsicherheiten rund um SVN-114/Solvonis und deren klinischen Status.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 720,48 Mio. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Evotec galt lange als eine der großen europäischen Erfolgsgeschichten der Wirkstoffforschung. Mit einem Netzwerk aus Partnerschaften mit großen Pharmaunternehmen, einem skalierbaren Plattformmodell und ambitionierten Wachstumszielen präsentierte sich der Konzern über Jahre hinweg als innovativer Dienstleister für die Arzneimittelentwicklung. Doch die jüngsten Nachrichten zeichnen ein deutlich anderes Bild. Radikaler Umbau mit hohen Kosten Mit dem neuen

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,43 %.

Evotec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.