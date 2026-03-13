US-Präsident Donald Trump wird sichtlich immer panischer, denn der Iran-Krieg droht zu einem Vietnam 2.0 zu werden! So bezeichnet er das Regime im Iran in einem Tweet als "geisteskranke Drecksäcke", fordert von Fed-Chef Powell eine sofortige, außerordentliche Senkung der Zinsen (gab es zuletzt in der Corona-Panik), ent-sanktioniert teilweise russisches Öl, und hofft schließlich durch weitere Schläge auf die iranischen Revolutionsgarden einen Aufstand der Bevölkerung zu forcieren. Trump kann den asymmetrischen Iran-Krieg nicht mehr gewinnen - die Frage ist nur, wie er ein Vietnam 2.0 noch verhindern kann! Der Ölpreis dürfte noch lange hoch bleiben - solange der Iran den Daumen auf der Strasse von Hormus hat..

Das Video "Iran-Krieg: Kontrollverlust - Trump immer panischer! " sehen Sie hier..