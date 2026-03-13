    StartseitevorwärtsAktienvorwärts1&1 AktievorwärtsNachrichten zu 1&1

    AKTIEN IM FOKUS

    United Internet und 1&1 schwach - Übernahmefantasie verfliegt

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien kurz stark unter Druck; UI €24,26 Tief.
    • Telefonica legt 1&1-Übernahme bis Netzfix aus.
    • Spekulation hob Kurse; Erholung nun wieder weg
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von United Internet und 1&1 sind am Freitagmorgen kurz deutlich unter Druck geraten. United Internet rutschten mit 24,26 Euro zweistellig ab auf das tiefste Niveau seit Ende November. Die Papiere der Tochter 1&1 testeten mit 22 Euro ihr Jahrestief, bevor beide zuletzt die Verluste etwas eindämmten.

    "Die spanische Telefonica hat Pläne für eine Übernahme von 1&1 offenbar auf Eis gelegt, zumindest bis die Probleme mit dem Netzausbau behoben werden", kommentierte Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel unter Bezug auf einen Bericht des spanischen Onlinemediums "Okdiario". Das Magazin beruft sich auf konzerninterne Quellen. "Man kann sich die Frage stellen, ob das 1&1 überhaupt gelingt, zumindest wird damit bis auf Weiteres wohl keine Übernahme zustande kommen", so Altmann.

    Vor zwei Wochen hatten die Übernahmespekulationen den Aktien kräftig Auftrieb gegeben. Nun wurde die Kurserholung wieder ausgepreist./ag/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie

    Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,22 % und einem Kurs von 22,65 auf Tradegate (13. März 2026, 10:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um -13,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 4,88 Mrd..

    United Internet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4800 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +5,72 %/+37,04 % bedeutet.




    Community Beiträge zu 1&1

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über 1&1. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
