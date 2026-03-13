AKTIEN IM FOKUS
United Internet und 1&1 schwach - Übernahmefantasie verfliegt
- Aktien kurz stark unter Druck; UI €24,26 Tief.
- Telefonica legt 1&1-Übernahme bis Netzfix aus.
- Spekulation hob Kurse; Erholung nun wieder weg
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von United Internet und 1&1 sind am Freitagmorgen kurz deutlich unter Druck geraten. United Internet rutschten mit 24,26 Euro zweistellig ab auf das tiefste Niveau seit Ende November. Die Papiere der Tochter 1&1 testeten mit 22 Euro ihr Jahrestief, bevor beide zuletzt die Verluste etwas eindämmten.
"Die spanische Telefonica hat Pläne für eine Übernahme von 1&1 offenbar auf Eis gelegt, zumindest bis die Probleme mit dem Netzausbau behoben werden", kommentierte Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel unter Bezug auf einen Bericht des spanischen Onlinemediums "Okdiario". Das Magazin beruft sich auf konzerninterne Quellen. "Man kann sich die Frage stellen, ob das 1&1 überhaupt gelingt, zumindest wird damit bis auf Weiteres wohl keine Übernahme zustande kommen", so Altmann.
Vor zwei Wochen hatten die Übernahmespekulationen den Aktien kräftig Auftrieb gegeben. Nun wurde die Kurserholung wieder ausgepreist./ag/jha
Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,22 % und einem Kurs von 22,65 auf Tradegate (13. März 2026, 10:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um -13,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,52 %.
Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 4,88 Mrd..
United Internet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4800 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +5,72 %/+37,04 % bedeutet.
https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article6912d6e60580923d0998dafb/1-1-hat-alle-seine-handykunden-im-eigenen-netz.html
Das Handelsblatt schreibt über neues Interesse an einer Zusammenarbeit (oder Übernahme?) von Telefonica an 1&1:
https://nachrichten.handelsblatt.com/474f8daa614c8b2aeaac49d5d0136efe9796d0f9e5bf537fabf8bd4d06d0111534e10f51838e8fc9b1f9b6ac3cd7a9ba0100163829?product=hb&utm_medium=in&utm_source=app&utm_campaign=verschenken
Das ergibt dann als EK je Aktie im Konzern 34,56 € und bei der AG 39,52 € je Aktie.
Beide Werte sind also wesentlich höher als die angebotene Abfindung von 18,50 €.
Anzumerken ist allerdings dass der höhere Wert des EK bei der AG darauf beruht, dass die Tochtergesellschaften der AG immer noch zu Anschaffungswerten bilanziert sind, der Konzernwert (alle Gesellschaften zusammen, aktuell bewertet) aber fast 1 Milliarde tiefer liegt. Da besteht dann eigentlich ein Abschreibungsbedarf bei der 1&1 AG.
Wenn nun United Internet nur 18,50 bietet, ist dann der Firmenwert der 1&1 noch weniger, müsste also da kräftig neu bewertet werden?
Oder will man bei United nach der Abfindungsoperation deren Anteil an der 1&1 neu bewerten, eine Zuschreibung machen?
All das sind offene Fragen, die wir Kleinaktionäre nicht kennen sollen.
Übrigens liegt das EK von United Internet (Konzern) bei nur 4,8 Mrd €. Und auf der Aktivseite stehen dort noch 3,6 Mrd Firmenwerte, die man wohl irgenwie
rausbekommen könnte, wenn man die 1&1 Aktienreste mit nur noch 18,5 € erwirbt. Es gibt also viele Fragen in diesem Spiel der Finanz- und Steueringenieure.
Schade, dass man die Hauptversammlungen schon vorbei sind. Es hätte viele Fragen gegeben.