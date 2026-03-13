AKTIE IM FOKUS
K+S steigt auf Hoch seit April 2023 - Iran-Krieg treibt Preis
- K+S-Rallye setzt sich fort, Aktie bei 18,65€↑.
- Seit Nov stark, gestern +15% nach Zahlen Ausb.
- Hormus-Risiko schwächt Schwefel; K+S 70% abs.!
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rally im Zuge des Iran-Krieges geht am Freitag bei K+S weiter. Die Titel werden von der Annahme beflügelt, dass der Krieg möglicherweise die Düngerpreise erhöht. Das in der Spitze 4,5 Prozent hohe Plus trieb die Aktien an diesem Freitag mit 18,65 Euro auf das höchste Niveau seit April 2023.
Seit November schon zeigen die Aktien eine starke Entwicklung, die am Vortag nochmals Schwung holte nach den Jahreszahlen, die mit einem guten Ausblick einhergingen. Fast 15 Prozent hatten die Titel am Donnerstag schon zugelegt.
Der Citigroup-Experte Sebastian Satz erklärte am Vortag, dass sich rund zehn Prozent der weltweiten Kaliproduktionskapazität in der Golfregion befänden. Die Schließung der Straße von Hormus stelle vor allem ein erhebliches Risiko für die weltweite Verfügbarkeit von Schwefel dar - ein wichtiger Rohstoff für verschiedene Spezialdünger, der bei K+S im Kalidünger schon von Natur aus enthalten sei. Daher geht er davon aus, dass höhere Weltmarktpreise für Schwefel bei den Kasselern zu einem Vorteil werden. Der Experte erwähnte außerdem, K+S habe für dieses Jahr 70 Prozent seines Energierisikos abgesichert und plane, höhere Logistikkosten an seine Kunden weiterzureichen./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,16 % und einem Kurs von 18,30 auf Tradegate (13. März 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um +22,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,92 %.
Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 3,29 Mrd..
K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,333EUR.
Icl mit rund 7% Weltmarktanteil ist israelisch - die exportieren aber natürlich über das Mittelmeer. Dann gibt es auch in Jordanien eine Gewinnung (vielleicht haben die doch auch etwas über den Golf verschifft) Die stark gestiegenen Preise betreffen hauptsächlich Harnstoff und damit auch Stickstoff der in bedeutenden Mengen am Golf produziert wird und dessen Transport über Hormus momentan blockiert ist.
Ich habe Sie jahrelang mit Bewunderung verfolgt und sogar versucht, daß Sie Ihre Aktien behalten hätten. Mir war klar, dass die enormen Short-Positionen zwangsläufig zu einem Kursanstieg führen würden. Es hat lange gedauert, aber nun ist es soweit. Die absurden Kommentare der Shorter über die Einleitungen in die Werra oder eine Umweltgenehmigung kamen mich jahrelang vollidiotisch vor. Jetzt werden Köpfe in London rollen über Verluste, und ausnahmsweise nicht in Deutschland!
