    AKTIE IM FOKUS

    K+S steigt auf Hoch seit April 2023 - Iran-Krieg treibt Preis

    Foto: K+S Aktiengesellschaft

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rally im Zuge des Iran-Krieges geht am Freitag bei K+S weiter. Die Titel werden von der Annahme beflügelt, dass der Krieg möglicherweise die Düngerpreise erhöht. Das in der Spitze 4,5 Prozent hohe Plus trieb die Aktien an diesem Freitag mit 18,65 Euro auf das höchste Niveau seit April 2023.

    Seit November schon zeigen die Aktien eine starke Entwicklung, die am Vortag nochmals Schwung holte nach den Jahreszahlen, die mit einem guten Ausblick einhergingen. Fast 15 Prozent hatten die Titel am Donnerstag schon zugelegt.

    Der Citigroup-Experte Sebastian Satz erklärte am Vortag, dass sich rund zehn Prozent der weltweiten Kaliproduktionskapazität in der Golfregion befänden. Die Schließung der Straße von Hormus stelle vor allem ein erhebliches Risiko für die weltweite Verfügbarkeit von Schwefel dar - ein wichtiger Rohstoff für verschiedene Spezialdünger, der bei K+S im Kalidünger schon von Natur aus enthalten sei. Daher geht er davon aus, dass höhere Weltmarktpreise für Schwefel bei den Kasselern zu einem Vorteil werden. Der Experte erwähnte außerdem, K+S habe für dieses Jahr 70 Prozent seines Energierisikos abgesichert und plane, höhere Logistikkosten an seine Kunden weiterzureichen./tih/jha/

    ISIN:DE000KSAG888WKN:KSAG88

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie

    Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,16 % und einem Kurs von 18,30 auf Tradegate (13. März 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um +22,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 3,29 Mrd..

    K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,333EUR.




    Community Beiträge zu K+S - KSAG88 - DE000KSAG888

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrallye der K+S‑Aktie, die viele als Shortsqueeze deuten; diskutiert werden Short-Auflösungen versus Insider-/Übernahmegerüchte, sowie Angebotsrisiken durch höhere Kali-/Schwefelpreise (Hormus‑Blockade). Kritiker verweisen auf halbierten FCF, geringere Dividende und hohe Capex (Werra, Bethune), Befürworter auf Buchwert, strategische Bedeutung und mögliche kurzfristige Übergewinne.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber K+S eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
