Marktturbulenzen? Diese Aktie ist der wahre "sichere Hafen" – Kursziel rauf!

Gegenüber dem aktuellen Kurs von rund 350 Euro entspricht das einem Aufwärtspotenzial von über 44 Prozent. Als zentrales Argument nennt Analyst Michael Huttner die Skalenvorteile des Münchner Versicherungskonzerns – und deren wachsende strategische Bedeutung im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz.

Seit Jahresanfang hat die Allianz-Aktie fast 10 Prozent an Wert verloren. Für Analysten eine gute Chance, den Dividenden-Liebling wieder genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Berenberg Bank hat ihr Kursziel für die Aktie der Allianz von 459 auf 504 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt.

Kern der Berenberg-Analyse ist die These, dass Größe im Versicherungssektor systematische Vorteile schafft. Allianz hat seine Kostenquote im Nichtlebensbereich seit 2017 von 28,7 auf 23,9 Prozent gesenkt – eine Verbesserung um 4,8 Prozentpunkte. Statt diese Einsparungen als Gewinnmarge einzubehalten, gibt der Konzern sie als günstigere Prämien an Kunden weiter. Das Ergebnis: Allianz gewinnt Marktanteile, während die kombinierte Schaden-Kosten-Quote stabil bleibt. Das Prämienwachstum im Nichtlebenssegment beschleunigte sich von drei Prozent jährlich im Zeitraum 2013 bis 2021 auf knapp acht Prozent zwischen 2021 und 2025.

Auch für Einkommensanleger bleibt Allianz attraktiv. Die Dividende je Aktie stieg seit 2013 mit einer jährlichen Wachstumsrate von über zehn Prozent. Für 2026 erwartet Berenberg eine Gesamtrendite aus Dividende und Aktienrückkäufen von rund sieben Prozent – im oberen Bereich der historischen Bandbreite. Allianz hat angekündigt, sein Rückkaufprogramm 2026 auf 2,5 Milliarden Euro auszuweiten.

Ein weiterer Baustein der Berenberg-These: Allianz investiert unter allen europäischen Versicherern am stärksten in Informations- und Kommunikationstechnologie – rund 6,4 Milliarden Euro allein im Jahr 2025. Dies verschaffe dem Konzern laut Berenberg einen strukturellen Vorteil beim Einsatz von KI zur Kostensenkung und Schadenbearbeitung, den kleinere Wettbewerber kaum aufholen könnten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 353,3EUR auf Tradegate (13. März 2026, 11:16 Uhr) gehandelt.





