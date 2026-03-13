    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz

    In der Größe liegt die Stärke

    1029 Aufrufe 1029 0 Kommentare 0 Kommentare

    Marktturbulenzen? Diese Aktie ist der wahre "sichere Hafen" – Kursziel rauf!

    In unsicheren Zeiten bietet Allianz als stabiler Versicherer eine attraktive Chance. Mit einer hohen Dividende und soliden Wachstumsprognosen bleibt die Aktie ein Fels in der Brandung für Anleger.

    Für Sie zusammengefasst
    In der Größe liegt die Stärke - Marktturbulenzen? Diese Aktie ist der wahre "sichere Hafen" – Kursziel rauf!
    Foto: Alexander Pohl - NurPhoto

    Seit Jahresanfang hat die Allianz-Aktie fast 10 Prozent an Wert verloren. Für Analysten eine gute Chance, den Dividenden-Liebling wieder genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Berenberg Bank hat ihr Kursziel für die Aktie der Allianz von 459 auf 504 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt.

    Gegenüber dem aktuellen Kurs von rund 350 Euro entspricht das einem Aufwärtspotenzial von über 44 Prozent. Als zentrales Argument nennt Analyst Michael Huttner die Skalenvorteile des Münchner Versicherungskonzerns – und deren wachsende strategische Bedeutung im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Allianz SE!
    Short
    371,73€
    Basispreis
    1,98
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    331,58€
    Basispreis
    2,38
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allianz

    +1,29 %
    -1,43 %
    -4,54 %
    -8,12 %
    +1,36 %
    +59,36 %
    +64,05 %
    +141,17 %
    +241,19 %
    ISIN:DE0008404005WKN:840400

    Kern der Berenberg-Analyse ist die These, dass Größe im Versicherungssektor systematische Vorteile schafft. Allianz hat seine Kostenquote im Nichtlebensbereich seit 2017 von 28,7 auf 23,9 Prozent gesenkt – eine Verbesserung um 4,8 Prozentpunkte. Statt diese Einsparungen als Gewinnmarge einzubehalten, gibt der Konzern sie als günstigere Prämien an Kunden weiter. Das Ergebnis: Allianz gewinnt Marktanteile, während die kombinierte Schaden-Kosten-Quote stabil bleibt. Das Prämienwachstum im Nichtlebenssegment beschleunigte sich von drei Prozent jährlich im Zeitraum 2013 bis 2021 auf knapp acht Prozent zwischen 2021 und 2025.

    Auch für Einkommensanleger bleibt Allianz attraktiv. Die Dividende je Aktie stieg seit 2013 mit einer jährlichen Wachstumsrate von über zehn Prozent. Für 2026 erwartet Berenberg eine Gesamtrendite aus Dividende und Aktienrückkäufen von rund sieben Prozent – im oberen Bereich der historischen Bandbreite. Allianz hat angekündigt, sein Rückkaufprogramm 2026 auf 2,5 Milliarden Euro auszuweiten.

    Ein weiterer Baustein der Berenberg-These: Allianz investiert unter allen europäischen Versicherern am stärksten in Informations- und Kommunikationstechnologie – rund 6,4 Milliarden Euro allein im Jahr 2025. Dies verschaffe dem Konzern laut Berenberg einen strukturellen Vorteil beim Einsatz von KI zur Kostensenkung und Schadenbearbeitung, den kleinere Wettbewerber kaum aufholen könnten.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 353,3EUR auf Tradegate (13. März 2026, 11:16 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 371,49, was eine Steigerung von +5,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    In der Größe liegt die Stärke Marktturbulenzen? Diese Aktie ist der wahre "sichere Hafen" – Kursziel rauf! In unsicheren Zeiten bietet Allianz als stabiler Versicherer eine attraktive Chance. Mit einer hohen Dividende und soliden Wachstumsprognosen bleibt die Aktie ein sicherer Hafen für Anleger.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     