Hapag-Lloyd stark erholt - Kepler gibt Skepsis auf

Styrman rechnet zudem bei Hapag-Lloyd 2026 nicht mit einer Rückkehr in das schon länger umfahrene Rote Meer, sondern anhaltenden Ausweichrouten via Kap der Guten Hoffnung. Längere Routen sollten weiter Kapazitäten binden, weshalb er optimistisch hinsichtlich steigender Frachtraten ist. Sein Bewertungsmodell passte er zudem an die Übernahme der israelischen Reederei ZIM an./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,94 % und einem Kurs von 140,3 auf Tradegate (13. März 2026, 11:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um -2,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 24,54 Mrd..

Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Hapag-Lloyd Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 119,00EUR was eine Bandbreite von -53,44 %/-14,76 % bedeutet.