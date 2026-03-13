    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHapag-Lloyd AktievorwärtsNachrichten zu Hapag-Lloyd

    AKTIE IM FOKUS

    Hapag-Lloyd stark erholt - Kepler gibt Skepsis auf

    • Aktien +6,5% auf 142€; Kursziel 149€ Hold nun.
    • Iran-Konflikt begrenzt, nur 2% der Seefracht .
    • Ausweichrouten via Kap binden Kapazitäten; ZIM
    Foto: Marcus Brandt - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Hapag-Lloyd haben sich am Freitagvormittag um fast 6,5 Prozent auf 142 Euro erholt. Der Analyst Axel Styrman von Kepler Cheuvreux hob sein Kursziel deutlich auf 149 Euro an und gab seine skeptische Einstufung der Papiere der Container-Reederei auf. Er votiert nun mit "Hold".

    Der Einfluss des Iran-Kriegs sei begrenzt. Nur zwei Prozent der globalen Seefracht gingen durch die Straße von Hormus, die wegen ihrer enormen Bedeutung für Öl- und Gaslieferungen als Nadelöhr der Weltwirtschaft in aller Munde ist. Der Iran hat Transporte durch die Meerenge faktisch zum Erliegen gebracht.

    Styrman rechnet zudem bei Hapag-Lloyd 2026 nicht mit einer Rückkehr in das schon länger umfahrene Rote Meer, sondern anhaltenden Ausweichrouten via Kap der Guten Hoffnung. Längere Routen sollten weiter Kapazitäten binden, weshalb er optimistisch hinsichtlich steigender Frachtraten ist. Sein Bewertungsmodell passte er zudem an die Übernahme der israelischen Reederei ZIM an./ag/jha/

