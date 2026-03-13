CEE Group wird zu CYCAP



Hamburg – Die CEE Group tritt ab sofort unter dem neuen Namen CYCAP auf. Der Schritt ist kein Bruch – er ist Konsequenz. Seit über 25 Jahren setzt das Unternehmen als spezialisierter Asset Manager für erneuerbare Energien langfristig institutionelles Kapital sein, steuert Assets über ihren gesamten Lebenszyklus und trägt Verantwortung mit eigener Expertise. Der Name CYCAP macht nach außen besser sichtbar, was das Unternehmen strukturell differenziert. An der Gesellschafterstruktur, der Geschäftsführung sowie an den laufenden Geschäftsbeziehungen mit Investoren und Partnern ändert sich nichts.

CYCAP – der Name repräsentiert gelebte Unternehmenswerte

CYCAP steht für ein präzises Selbstverständnis: CY für Cycle – das vollständige Management des Investment-Lebenszyklus. CAP für die drei Säulen, auf denen Wertschöpfung beruht: Capital, Assets und People. Kapital wird langfristig eingesetzt und strukturiert gesteuert. Assets werden operativ, technisch und wirtschaftlich über den gesamten Lebenszyklus (weiter)entwickelt und optimiert. Und Inhouse-Experten bündeln diese Verantwortung dauerhaft – ohne Third-Party-Management, ohne Fragmentierung.

Klare Wachstumsstrategie: Verdopplung der AuM bis 2030, Expansion in neue Märkte

CYCAP hat sich seit der Unternehmensgründung im Jahr 2000 als Branchenpionier einen einzigartigen und nachhaltigen Track Record erarbeitet: 103 realisierte Projekte, 9 verwaltete Investmentvehikel und 2,7 Mrd. Euro Assets under Management – darunter der größte Repowering-Fonds Deutschlands. In den nächsten fünf Jahren soll das verwaltete Vermögen auf 6 Mrd. Euro weiter deutlich anwachsen. Grundlage ist eine Core-Plus-Strategie mit klarem Fokus auf Turnkey Assets und Hybridisierung, ergänzt um eine Value-Add-Strategie mit Fokus auf Repowering. Zudem will das Unternehmen in Europa neue Investmentmärkte erschließen und in Europa sowie Asien das Capital Raising ausbauen. Für künftige Investments stehen u. a. Italien, Polen und Irland im Fokus.