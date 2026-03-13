    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Erneuerbare Energien

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    CEE Group wird zu CYCAP

    Spezialisierter Asset Manager für Erneuerbare Energien schärft Profil – und peilt bis 2030 Verdopplung der AuM auf 6 Mrd. Euro an

     

    • CYCAP spiegelt bewährte Investment-Philosophie wider: Fokus auf integriertes Lifecycle-Management durch langfristige Weiterentwicklung von Kapital, Assets und Mitarbeitern (Capital, Assets, People)
    • Starker Track Record eröffnet Off-Market-Chancen: Portfolio aus 103 Wind- und Solar-Assets im Wert von 2,7 Mrd. Euro und Deutschlands größter Repowering-Fonds
    • Internationale Wachstumsstrategie: CYCAP erschließt neue Märkte in Europa und Asien für Investments und institutionelles Capital Raising

     

     


    Hamburg Die CEE Group tritt ab sofort unter dem neuen Namen CYCAP auf. Der Schritt ist kein Bruch – er ist Konsequenz. Seit über 25 Jahren setzt das Unternehmen als spezialisierter Asset Manager für erneuerbare Energien langfristig institutionelles Kapital sein, steuert Assets über ihren gesamten Lebenszyklus und trägt Verantwortung mit eigener Expertise. Der Name CYCAP macht nach außen besser sichtbar, was das Unternehmen strukturell differenziert. An der Gesellschafterstruktur, der Geschäftsführung sowie an den laufenden Geschäftsbeziehungen mit Investoren und Partnern ändert sich nichts.

    CYCAP – der Name repräsentiert gelebte Unternehmenswerte
    CYCAP steht für ein präzises Selbstverständnis: CY für Cycle – das vollständige Management des Investment-Lebenszyklus. CAP für die drei Säulen, auf denen Wertschöpfung beruht: Capital, Assets und People. Kapital wird langfristig eingesetzt und strukturiert gesteuert. Assets werden operativ, technisch und wirtschaftlich über den gesamten Lebenszyklus (weiter)entwickelt und optimiert. Und Inhouse-Experten bündeln diese Verantwortung dauerhaft – ohne Third-Party-Management, ohne Fragmentierung.

    Klare Wachstumsstrategie: Verdopplung der AuM bis 2030, Expansion in neue Märkte
    CYCAP hat sich seit der Unternehmensgründung im Jahr 2000 als Branchenpionier einen einzigartigen und nachhaltigen Track Record erarbeitet: 103 realisierte Projekte, 9 verwaltete Investmentvehikel und 2,7 Mrd. Euro Assets under Management – darunter der größte Repowering-Fonds Deutschlands. In den nächsten fünf Jahren soll das verwaltete Vermögen auf 6 Mrd. Euro weiter deutlich anwachsen. Grundlage ist eine Core-Plus-Strategie mit klarem Fokus auf Turnkey Assets und Hybridisierung, ergänzt um eine Value-Add-Strategie mit Fokus auf Repowering. Zudem will das Unternehmen in Europa neue Investmentmärkte erschließen und in Europa sowie Asien das Capital Raising ausbauen. Für künftige Investments stehen u. a. Italien, Polen und Irland im Fokus.

    Seite 1 von 3 




    wO Gastbeitrag Immobilien
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Immobilienbranche ist breit gefächert: Vom Verwalter über den Makler hin zu Bestandshaltern und Projektentwicklern ist alles dabei. Außerdem gibt es zahlreiche Spezialisten in den einzelnen Nutzungsarten Wohnen, Büro, Einzelhandel, Hotel oder Logistik. An dieser Stelle veröffentlichen verschiedene Immobilienexperten aus unterschiedlichen Bereichen zu aktuellen Themen rund um die Immobilie.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von wO Gastbeitrag Immobilien
    Erneuerbare Energien CEE Group wird zu CYCAP Spezialisierter Asset Manager für Erneuerbare Energien schärft Profil – und peilt bis 2030 Verdopplung der AuM auf 6 Mrd. Euro an
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     