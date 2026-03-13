    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJDC Group AktievorwärtsNachrichten zu JDC Group
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    JDC: Wachstumsschub und Insiderkäufe sorgen für Aufmerksamkeit

    Damit wurde die zuvor ausgegebene Umsatzprognose von mindestens 260 Mio. Euro zwar knapp verfehlt, während das EBITDA-Ziel von mindestens 20,5 Mio. Euro erreicht wurde. Der Trend zeigt jedoch klar nach oben, insbesondere mit Blick auf das Schlussquartal. In den letzten drei Monaten des Jahres beschleunigte sich das Wachstum deutlich: Der Umsatz erhöhte sich um 18 Prozent auf 74 Mio. Euro, während das EBITDA um rund 77 Prozent auf 15,4 Mio. Euro zulegte. Nach Unternehmensangaben handelte es sich damit um das stärkste Quartal in der bisherigen Geschichte der Gruppe. Einen wichtigen Anteil daran hatte auch die Integration der übernommenen FMK-Gruppe, deren Beiträge sich zunehmend im Zahlenwerk niederschlagen.

    Für das laufende Jahr formuliert das Management entsprechend ambitionierte Ziele. Der Umsatz soll auf 300 bis 330 Mio. Euro steigen, was einem Wachstum von mehr als einem Viertel entsprechen würde. Beim EBITDA wird sogar ein Sprung auf über 35 Mio. Euro angestrebt – ein Zuwachs von mehr als 70 Prozent. Treiber dieser Entwicklung sollen neben der weiteren Integration der FMK-Gruppe vor allem zusätzliche Effizienzgewinne und neue Wachstumsimpulse im Plattformgeschäft sein.

    Auch an der Börse wurden die Zahlen positiv aufgenommen. Nach einer längeren Phase der Kurskonsolidierung seit dem Rekordstand im vergangenen November reagierte die Aktie unmittelbar mit deutlichen Gewinnen. Zusätzliche Aufmerksamkeit sorgten zuletzt zudem Meldungen über Aktienkäufe aus dem Kreis der Unternehmensorgane, was am Markt häufig als Vertrauenssignal in die weitere Geschäftsentwicklung interpretiert wird. Inzwischen wurden die Kursgewinne aber wieder abgegeben, was das charttechnische Bild eingetrübt hat. 

    Fundamental sieht es aber vor dem Hintergrund der Zahlen und der Prognose gut aus – vorausgesetzt, das Unternehmen kann die angekündigte Wachstumsdynamik in den kommenden Quartalen tatsächlich umsetzen.

    (aktien-globlal.de, erstellt 13.03.26, 6:50 Uhr, veröffentlicht 13.03.26, 11:14 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

     

     

    Die JDC Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 23,20EUR auf Tradegate (13. März 2026, 09:22 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Aktien Global
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Aktien Global
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JDC: Wachstumsschub und Insiderkäufe sorgen für Aufmerksamkeit Die JDC Group hat mit der Vorlage ihrer vorläufigen Zahlen für 2025 eine deutliche Verbesserung der Geschäftsentwicklung bestätigt. Der Finanzdienstleister steigerte den Konzernumsatz im vergangenen Jahr um rund 13 Prozent auf 250 Mio. Euro. Noch …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     