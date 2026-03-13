JDC: Wachstumsschub und Insiderkäufe sorgen für Aufmerksamkeit

Damit wurde die zuvor ausgegebene Umsatzprognose von mindestens 260 Mio. Euro zwar knapp verfehlt, während das EBITDA-Ziel von mindestens 20,5 Mio. Euro erreicht wurde. Der Trend zeigt jedoch klar nach oben, insbesondere mit Blick auf das Schlussquartal. In den letzten drei Monaten des Jahres beschleunigte sich das Wachstum deutlich: Der Umsatz erhöhte sich um 18 Prozent auf 74 Mio. Euro, während das EBITDA um rund 77 Prozent auf 15,4 Mio. Euro zulegte. Nach Unternehmensangaben handelte es sich damit um das stärkste Quartal in der bisherigen Geschichte der Gruppe. Einen wichtigen Anteil daran hatte auch die Integration der übernommenen FMK-Gruppe, deren Beiträge sich zunehmend im Zahlenwerk niederschlagen.

Für das laufende Jahr formuliert das Management entsprechend ambitionierte Ziele. Der Umsatz soll auf 300 bis 330 Mio. Euro steigen, was einem Wachstum von mehr als einem Viertel entsprechen würde. Beim EBITDA wird sogar ein Sprung auf über 35 Mio. Euro angestrebt – ein Zuwachs von mehr als 70 Prozent. Treiber dieser Entwicklung sollen neben der weiteren Integration der FMK-Gruppe vor allem zusätzliche Effizienzgewinne und neue Wachstumsimpulse im Plattformgeschäft sein.

Auch an der Börse wurden die Zahlen positiv aufgenommen. Nach einer längeren Phase der Kurskonsolidierung seit dem Rekordstand im vergangenen November reagierte die Aktie unmittelbar mit deutlichen Gewinnen. Zusätzliche Aufmerksamkeit sorgten zuletzt zudem Meldungen über Aktienkäufe aus dem Kreis der Unternehmensorgane, was am Markt häufig als Vertrauenssignal in die weitere Geschäftsentwicklung interpretiert wird. Inzwischen wurden die Kursgewinne aber wieder abgegeben, was das charttechnische Bild eingetrübt hat.

Fundamental sieht es aber vor dem Hintergrund der Zahlen und der Prognose gut aus – vorausgesetzt, das Unternehmen kann die angekündigte Wachstumsdynamik in den kommenden Quartalen tatsächlich umsetzen.

(aktien-globlal.de, erstellt 13.03.26, 6:50 Uhr, veröffentlicht 13.03.26, 11:14 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).