    Kryptomarkt trotzt Krise

    Doch sicherer Hafen? Bitcoin, Ethereum, XRP und Solana legen deutlich zu

    Trotz geopolitischer Spannungen und steigender Ölpreise zeigt sich der Kryptomarkt überraschend stark und setzt seine Aufwärtsbewegung fort.

    Der Kryptomarkt zeigt sich zum Wochenausklang widerstandsfähig gegenüber den Turbulenzen an den globalen Finanzmärkten. Während steigende Ölpreise und geopolitische Spannungen im Nahen Osten die Aktienmärkte belasten, notieren die großen Kryptowährungen am Freitag deutlich im Plus.

    Bitcoin steigt am Freitagmittag um 3 Prozent und notiert damit wieder über der Marke von 72.000 US-Dollar. Auch Ethereum legt zu und handelt rund 2,8 Prozent höher bei 2.110 US-Dollar. Außerdem sticht XRP mit einem Plus von rund 3,5 Prozent auf 1,43 US-Dollar hervor.

    Solana verzeichnet ebenfalls einen Anstieg von etwa 3,5 Prozent und erreicht 89,5 US-Dollar. Noch stärker präsentiert sich Dogecoin, der unter den großen Coins mit einem Kursplus von über sechs Prozent auf 0,098 US-Dollar den größten Tagesgewinn verbucht.

    Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes steigt um rund 2,6 Prozent auf etwa 2,45 Billionen US-Dollar. Der Crypto Fear and Greed Index steigt zudem um fünf Punkte auf 33 und nähert sich damit wieder dem neutralen Bereich.

    Geopolitische Spannungen 

    Der Kursanstieg bei Kryptowährungen erfolgt in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld. Seit mittlerweile zwei Wochen hält der Konflikt zwischen den USA, Israel und Iran die Märkte in Atem.

    Besonders kritisch beobachten Investoren die Situation rund um die Straße von Hormus. Die Unsicherheit über mögliche Lieferunterbrechungen hat die Energiepreise deutlich steigen lassen.

    US-Finanzministerium versucht Ölmarkt zu stabilisieren

    Um die Nervosität an den Energiemärkten zu dämpfen, meldete sich auch US-Finanzminister Scott Bessent zu Wort. Er kündigte Maßnahmen an, die kurzfristig für zusätzliche Ölversorgung sorgen sollen.

    Das US-Finanzministerium werde eine temporäre Genehmigung erteilen, damit Länder russisches Öl kaufen können, das derzeit auf See feststeckt. Die Maßnahme soll das globale Angebot ausweiten und die Preisvolatilität reduzieren.

    Inflationsdaten als nächster Impulsgeber

    Der nächste wichtige Faktor für die Kryptomärkte könnten die anstehenden Inflationsdaten aus den USA sein, die später am Freitag veröffentlicht werden. Anleger hoffen auf Hinweise darauf, wie sich die Geldpolitik der Federal Reserve in den kommenden Monaten entwickeln könnte.

    Sollten die Daten eine Entspannung bei der Inflation signalisieren, könnte dies riskanten Anlageklassen zusätzlichen Rückenwind verleihen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


