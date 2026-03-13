Vater schenkte ihm Anteile an dieser Goldmine – mit 25 ist er jetzt Milliardär!

Wang Guanran hatte gerade erst angefangen, im Familienunternehmen zu arbeiten, als sein Vater ihm im Jahr 2020 einen Anteil von 31 Prozent an der chinesischen Goldmine Lingbao Gold Group übertrug. Nur fünf Jahre später, nachdem die Aktien der Lingbao Gold Group innerhalb von 12 Monaten um mehr als 400 Prozent gestiegen waren, trug diese Beteiligung laut dem Bloomberg Billionaires Index dazu bei, das Vermögen des 25-Jährigen auf mindestens 1,2 Milliarden US-Dollar zu steigern.

Der Großteil seines Vermögens ist in Beteiligungen an dem Edelmetallproduzenten im Wert von rund einer Milliarde US-Dollar sowie in der in Shenzhen notierten Zhejiang Yueling, einem Hersteller von Aluminiumlegierungsrädern, gebunden.

Der dramatische Anstieg der Goldpreise

Wang Guanran profitierte mit dem Investment seines Vaters nicht nur vom globalen Rohstoffboom, sondern auch von geopolitischen Spannungen. Durch die steigenden Goldpreise – befeuert durch Konflikte im Nahen Osten und die wirtschaftliche Instabilität in Venezuela – explodierten die Aktienkurse der Lingbao Gold Group innerhalb eines Jahres um mehr als 400 Prozent. Diese fulminante Preissteigerung katapultierte das Unternehmen und Wang Guanran zu immensem Wohlstand.

Die derzeitige Marktlage könnte dabei noch nicht das Ende des Erfolgs sein. So kündigte Lingbao Gold im Dezember 2025 eine Expansion an, indem das Unternehmen 50 Prozent der Anteile an St Barbara Mining erwarb, um sich Zugang zum Simberi-Goldprojekt in Papua-Neuguinea zu verschaffen. Ein strategischer Schachzug, der das Unternehmen weiter in die internationale Spitzengruppe der Goldproduzenten katapultiert.

Das Vermächtnis eines cleveren Erbes

"Privat geführte Goldproduzenten können sich in diesem Umfeld besser behaupten, da sie näher am physischen Metall sind", sagt Joshua Rotbart, Gründer von J. Rotbart & Co., einem Edelmetallmakler, der vermögende Kunden betreut, gegenüber Bloomberg Und weiter: "Sie zeichnen sich oft durch eine strengere Kostendisziplin und schnellere Entscheidungsfindung aus."

Wang Guanran hat das goldene Erbe seines Vaters also nicht nur als Glücksfall betrachtet, sondern als Sprungbrett genutzt, um mit innovativen Investitionen und einer klugen Marktstrategie sein Vermögen zu vergrößern.

Mit einem Gesamtvermögen von mindestens 1,2 Milliarden US-Dollar und fester Kontrolle über das Unternehmen ist Wang Guanran nicht nur eine faszinierende Geschichte des modernen Unternehmertums, sondern auch ein Symbol für den Erfolg der nächsten Generation von Milliardären.

Fazit

Wang Guanrans Geschichte ist ein faszinierendes Beispiel dafür, wie ein scheinbar unbedeutendes Erbe zu einem globalen Wirtschaftsimperium führen kann. Während die Goldminenbranche traditionell von großen staatlichen Unternehmen dominiert wird, zeigt Wang, dass auch private Akteure durch schnelle Entscheidungen und strategische Investitionen enorme Gewinne erzielen können. Es bleibt spannend zu beobachten, wie sich dieser junge Milliardär auf dem internationalen Markt weiterhin behauptet und vielleicht den nächsten großen Schritt in seiner Unternehmensgeschichte macht.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



