    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Reiche sorgt sich wegen Lockerung von US-Russlandsanktionen

    Reiche sorgt sich wegen Lockerung von US-Russlandsanktionen
    Foto: Stringer - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche sieht die Lockerung amerikanischer Sanktionen auf russisches Öl skeptisch. "Ich mache mir Sorgen, dass wir Putins Kriegskassen nicht noch weiter füllen", sagte die CDU-Politikerin in Berlin mit Blick auf Russlands Präsidenten Wladimir Putin und dessen Krieg gegen die Ukraine. "Mir scheint, dass der innenpolitische Druck in den Vereinigten Staaten sehr, sehr groß ist."

    Ausnahme soll befristet sein

    In der Nacht zum Freitag hatte US-Finanzminister Scott Bessent auf X mitgeteilt, dass Länder zeitweise russisches Öl kaufen dürften, das sich bereits auf Schiffen befinde. Ziel sei, das Angebot auf dem Weltmarkt zu verbessern. Die befristete Ausnahme von US-Sanktionen soll bis 11. April gelten.

    Sie sehe aber auch die angespannte Situation in Südkorea und Japan, sagte Reiche. Deutschland sei von Knappheit derzeit nicht betroffen.

    BDI-Präsident: Neue Zeiten angebrochen

    Reiche äußerte sich anlässlich eines Treffens mit Spitzenvertretern von Industrie und Gewerkschaften, dem sogenannten Bündnis Zukunft der Industrie. In einem Grundsatzpapier fordert das Bündnis bessere Rahmenbedingungen, unter anderem durch Bürokratieabbau, eine bessere Fachkräfteausbildung und eine Stärkung von Handelsbeziehungen.

    "Wir können und dürfen uns als Industrieland mit unseren hohen Energiekosten nicht abfinden", verlangte der Zweite Vorsitzende der IG Metall, Jürgen Kerner. Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Peter Leibinger, stellte fest: "Das Zeitalter des Freihandels, wie wir es kannten und wie es eine Grundlage des Wohlstands war, ist vorbei." Es gelte, sich neue Märkte zu suchen und seine Interessen gegenüber den USA und China zu wahren./hrz/DP/men




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Reiche sorgt sich wegen Lockerung von US-Russlandsanktionen Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche sieht die Lockerung amerikanischer Sanktionen auf russisches Öl skeptisch. "Ich mache mir Sorgen, dass wir Putins Kriegskassen nicht noch weiter füllen", sagte die CDU-Politikerin in Berlin mit Blick auf …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     