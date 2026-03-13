Reiche sorgt sich wegen Lockerung von US-Russlandsanktionen
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche sieht die Lockerung amerikanischer Sanktionen auf russisches Öl skeptisch. "Ich mache mir Sorgen, dass wir Putins Kriegskassen nicht noch weiter füllen", sagte die CDU-Politikerin in Berlin mit Blick auf Russlands Präsidenten Wladimir Putin und dessen Krieg gegen die Ukraine. "Mir scheint, dass der innenpolitische Druck in den Vereinigten Staaten sehr, sehr groß ist."
Ausnahme soll befristet sein
In der Nacht zum Freitag hatte US-Finanzminister Scott Bessent auf X mitgeteilt, dass Länder zeitweise russisches Öl kaufen dürften, das sich bereits auf Schiffen befinde. Ziel sei, das Angebot auf dem Weltmarkt zu verbessern. Die befristete Ausnahme von US-Sanktionen soll bis 11. April gelten.
Sie sehe aber auch die angespannte Situation in Südkorea und Japan, sagte Reiche. Deutschland sei von Knappheit derzeit nicht betroffen.
BDI-Präsident: Neue Zeiten angebrochen
Reiche äußerte sich anlässlich eines Treffens mit Spitzenvertretern von Industrie und Gewerkschaften, dem sogenannten Bündnis Zukunft der Industrie. In einem Grundsatzpapier fordert das Bündnis bessere Rahmenbedingungen, unter anderem durch Bürokratieabbau, eine bessere Fachkräfteausbildung und eine Stärkung von Handelsbeziehungen.
"Wir können und dürfen uns als Industrieland mit unseren hohen Energiekosten nicht abfinden", verlangte der Zweite Vorsitzende der IG Metall, Jürgen Kerner. Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Peter Leibinger, stellte fest: "Das Zeitalter des Freihandels, wie wir es kannten und wie es eine Grundlage des Wohlstands war, ist vorbei." Es gelte, sich neue Märkte zu suchen und seine Interessen gegenüber den USA und China zu wahren./hrz/DP/men
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der Iran hat aktuell die Oberhand und das wissen die auch. Trump kann kein Taco machen denn damit wird der Kanal auch nicht frei. Sämtliche Sateliten Einheiten wurden zerstört so wie auch US Basen. Man merkt dem Trump die Nervösität an, er lässt die Wirtschaft kollabieren und kommt nicht aus der Falle raus, außer wenn er den Bedingungen der Iraner nach gibt.
Eines ist klar, er gewinnt Zeit und hat Angst, die Öl Felder sind beschädigt, der Kanal ist zu und viele Öl Lieferanten haben die Anlagen runter gefahren. Und die Leute fressen ihm die Weisheit aus der Hand????
Das ist doch die krasseste Marktmanipulation überhaupt. Meine Fresse das ist doch das gleiche wie im Fußball wenn man betrügt damit der Wettschein aufgeht.