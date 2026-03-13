    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz
    Allianz-Chef verdient im Rekordjahr deutlich mehr

    Für Sie zusammengefasst
    • Bäte: Gehalt steigt auf 11,6 Mio. € (+1,4M) pa
    • Operativer Rekord: 17,4 Mrd€; Rückkauf 2,5 Mrd
    • Bäte fast doppelt: Thallinger/Wagner je6,2 Mio
    Foto: Peter Kneffel - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Allianz-Chef Oliver Bäte hat angesichts des operativen Rekordgewinns des Versicherers 2025 einen ordentlichen Gehaltszuwachs bekommen. Die Gesamtvergütung einschließlich Pensionsaufwand wuchs im Vergleich zu 2024 um fast 1,4 Millionen auf 11,6 Millionen Euro, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Geschäftsbericht des Konzerns hervorgeht. Damit verdiente der Manager fast doppelt so viel wie die Nummern zwei und drei der Topverdiener: Kapitalanlage-Vorstand Günther Thallinger und Asien-Chefin Renate Wagner kamen alles in allem jeweils auf rund 6,2 Millionen Euro.

    In den Beträgen sind neben festen Grundgehältern und variablen Jahresboni auch langfristige Vergütungen enthalten.

    Im vergangenen Jahr hatten geringere Katastrophenschäden der Allianz einen Rekordgewinn im Tagesgeschäft beschert. Das operative Ergebnis stieg um gut acht Prozent auf knapp 17,4 Milliarden Euro, wie der Konzern bereits im Februar mitgeteilt hatte. Unter dem Strich entfiel auf die Anteilseigner ein Gewinn von fast 10,8 Milliarden Euro, etwa achteinhalb Prozent mehr als im Vorjahr. Die Dividende soll daher um elf Prozent auf 17,10 Euro je Aktie steigen. Außerdem will die Allianz bis zu 2,5 Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen./stw/nas/stk

    ISIN:DE0008404005WKN:840400

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 353,8 auf Tradegate (13. März 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -1,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 137,05 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 403,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 504,00EUR was eine Bandbreite von -8,61 %/+41,73 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Allianz - 840400 - DE0008404005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Allianz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das neue Aktienrückkaufprogramm der Allianz (bis 25 Mio. Aktien, bis €2,5 Mrd., Einziehung), dessen Effekte auf EPS, Dividende und Kurs sowie möglichen Markt‑Impact (Anteil am Tagesvolumen). Außerdem werden Berenbergs Kurszielanhebung (504 €) und die Debatte Private‑Credit‑Risiken vs. Solvency‑II‑Puffer diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Allianz eingestellt.

    dpa-AFX
