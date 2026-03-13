Allianz-Chef verdient im Rekordjahr deutlich mehr
- Bäte: Gehalt steigt auf 11,6 Mio. € (+1,4M) pa
- Operativer Rekord: 17,4 Mrd€; Rückkauf 2,5 Mrd
- Bäte fast doppelt: Thallinger/Wagner je6,2 Mio
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Allianz-Chef Oliver Bäte hat angesichts des operativen Rekordgewinns des Versicherers 2025 einen ordentlichen Gehaltszuwachs bekommen. Die Gesamtvergütung einschließlich Pensionsaufwand wuchs im Vergleich zu 2024 um fast 1,4 Millionen auf 11,6 Millionen Euro, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Geschäftsbericht des Konzerns hervorgeht. Damit verdiente der Manager fast doppelt so viel wie die Nummern zwei und drei der Topverdiener: Kapitalanlage-Vorstand Günther Thallinger und Asien-Chefin Renate Wagner kamen alles in allem jeweils auf rund 6,2 Millionen Euro.
In den Beträgen sind neben festen Grundgehältern und variablen Jahresboni auch langfristige Vergütungen enthalten.
Im vergangenen Jahr hatten geringere Katastrophenschäden der Allianz einen Rekordgewinn im Tagesgeschäft beschert. Das operative Ergebnis stieg um gut acht Prozent auf knapp 17,4 Milliarden Euro, wie der Konzern bereits im Februar mitgeteilt hatte. Unter dem Strich entfiel auf die Anteilseigner ein Gewinn von fast 10,8 Milliarden Euro, etwa achteinhalb Prozent mehr als im Vorjahr. Die Dividende soll daher um elf Prozent auf 17,10 Euro je Aktie steigen. Außerdem will die Allianz bis zu 2,5 Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen./stw/nas/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 353,8 auf Tradegate (13. März 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -1,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,54 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 137,05 Mrd..
Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 403,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 504,00EUR was eine Bandbreite von -8,61 %/+41,73 % bedeutet.
Warum wird der Unsinn dann auch noch zitiert? Macrocosmonaut auf Ignoreliste und gut ist.
Bevor wir hier weiter Begriffe durcheinanderwerfen und aus einer völlig normalen Fondsmechanik ein systemisches Risiko konstruieren, lohnt ein kurzer Realitätsabgleich. Die Diskussion driftet ab, weil unterschiedliche Ebenen vermischt werden – und genau daraus entstehen diese dramatischen, aber fachlich falschen Schlussfolgerungen.
Private‑Credit‑Fonds, Banken, Versicherer und Asset Manager folgen völlig unterschiedlichen Liquiditäts‑ und Bilanzlogiken. Wer das nicht sauber trennt, landet zwangsläufig bei Fehldeutungen wie „Bankrun“, „Vertrauenskrise“ oder „Allianz‑Risiko“.
Kurz zur Einordnung:
- Gating ist keine Stressreaktion, sondern die vertraglich vorgesehene Standardmechanik bei illiquiden Assets. Rücknahmen werden begrenzt, weil die Assets nicht täglich handelbar sind – nicht, weil ein Fonds „nicht auszahlen kann“.
- Für BlackRock entsteht daraus kein Risiko, da der Fonds ein Sondervermögen ist. Weder Liquidität noch Solvenz des Asset Managers hängen davon ab.
- Private Credit ist groß, aber nicht systemisch vernetzt. Keine Fristentransformation, keine täglichen Verbindlichkeiten, keine Interbank‑Ketten. Eine „Vertrauenskrise“ führt zu längeren Rücknahmezyklen – nicht zu einem Dominoeffekt.
- Für Versicherer wie die Allianz ist das Thema komplett irrelevant. Solvency‑II‑Bilanzen funktionieren fundamental anders: langfristige Verbindlichkeiten, stabile Prämienzuflüsse, ALM‑Steuerung, hohe Kapitalpuffer. Die Guidance 2026 hängt an operativen Kennzahlen – nicht an einem US‑Private‑Credit‑Fonds eines fremden Asset Managers.
Fazit: Wer aus einer standardisierten Fondsmechanik ein systemisches Risiko oder ein Allianz‑Thema ableitet, verlässt den Boden belastbarer Analyse.
"Black Rock verweigert teilweise die Auszahlung bei einem seiner Flaggechifffonds..."
BlackRock hat keinen ‚Bankrun‘, sondern einen Private‑Credit‑Fonds, der exakt das tut, was in den Fondsbedingungen steht: Rücknahmen begrenzen, wenn die Assets illiquide sind. Das ist kein Notfallmodus, sondern Standardmechanik bei solchen Vehikeln.
Das hat weder bilanziell noch regulatorisch irgendeine Relevanz für BlackRock selbst – geschweige denn für die Allianz.
Kurz: Aus einem normalen Liquiditätsfenster einen Systembrand zu konstruieren, ist fachlich daneben. Für die Allianz ist das Thema schlicht irrelevant.