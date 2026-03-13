Allianz-Chef verdient im Rekordjahr deutlich mehr

Im vergangenen Jahr hatten geringere Katastrophenschäden der Allianz einen Rekordgewinn im Tagesgeschäft beschert. Das operative Ergebnis stieg um gut acht Prozent auf knapp 17,4 Milliarden Euro, wie der Konzern bereits im Februar mitgeteilt hatte. Unter dem Strich entfiel auf die Anteilseigner ein Gewinn von fast 10,8 Milliarden Euro, etwa achteinhalb Prozent mehr als im Vorjahr. Die Dividende soll daher um elf Prozent auf 17,10 Euro je Aktie steigen. Außerdem will die Allianz bis zu 2,5 Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen./stw/nas/stk

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 353,8 auf Tradegate (13. März 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -1,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,54 %.

Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 137,05 Mrd..

Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 403,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 504,00EUR was eine Bandbreite von -8,61 %/+41,73 % bedeutet.