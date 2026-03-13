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    Frachter irren auf Weltmeer: USA erlaubt sogar Kauf von russischem Öl

    Die USA haben eine 30-tägige Ausnahmeregelung erlassen, die es Ländern erlaubt, sanktionierte russische Öl- und Erdölprodukte zu kaufen, die bereits auf See festsitzen.

    Energiekrise - Frachter irren auf Weltmeer: USA erlaubt sogar Kauf von russischem Öl
    Foto: Frank Molter - dpa

    Damit wurde eine vorübergehende Ausnahmeregelung, die letzte Woche nur Indien gewährt worden war, ausgeweitet.

    US-Finanzminister Scott Bessent erklärte in einem Beitrag auf X, dies sei eine "eng abgestimmte, kurzfristige Maßnahme", die nur für Öl gelte, das sich bereits im Transit befinde.

    Mit diesem Schritt soll der Druck auf die globalen Ölpreise angesichts des andauernden Krieges im Nahen Osten verringert werden.

    Durch die Ausnahmeregelung sind russisches Rohöl und Treibstoff an Bord von rund 30 Tankern in asiatischen Gewässern potenziell zum Kauf verfügbar, vorausgesetzt, die Ladungen befanden sich bereits auf See, als die Ausnahmeregelung gewährt wurde.

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    Laut von Bloomberg zusammengestellten Schiffsverfolgungsdaten, transportieren die Schiffe mindestens 19 Millionen Barrel russisches Rohöl und rund 310.000 Tonnen Raffinerieprodukte. Der Großteil der Raffinerieprodukte besteht aus Naphtha, das in der Kunststoffproduktion verwendet wird, sowie aus Dieselkraftstoff. 

    Viele der Schiffe haben noch kein bestätigtes Ziel, einige geben Singapur oder Malaysia als Ziel an. Dies sind gängige Wartepunkte, an denen Tanker ihre Ladung zwischenlagern, während nach Käufern gesucht wird.

    Die USA haben seit Beginn der Angriffe auf den Iran vor knapp zwei Wochen verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die stark gestiegenen Rohöl- und Kraftstoffpreise einzudämmen. Dazu gehört die geplante Freigabe von 172 Millionen Barrel aus der strategischen Ölreserve. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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