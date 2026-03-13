    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJackson Financial Incorporation Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Jackson Financial Incorporation Registered (A)

    Dividendenkracher mit +10,35 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

    Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +10,35 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?

    Foto: adobe.stock.com

    Jackson Financial Inc. ist ein führender Anbieter von Rentenversicherungen in den USA, bekannt für innovative Produkte und starke Marktpräsenz.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Jackson Financial Incorporation Registered (A) nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Jackson Financial Incorporation Registered (A) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,29 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +10,35 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 4,55 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Jackson Financial Incorporation Registered (A) investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +329,99 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Jackson Financial Incorporation Registered (A) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,29 %.
    Mit +3,29 % Dividendenrendite bietet Jackson Financial Incorporation Registered (A) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +10,35 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Jackson Financial Incorporation Registered (A) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,29 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 4,55.
    Jackson Financial Incorporation Registered (A) weißt eine Marktkapitalisierung von 6,18 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,29 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Jackson Financial Incorporation Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.03.2026

    Mit einer Performance von -1,90 % musste die Jackson Financial Incorporation Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Beispielrechnung für 1.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 1.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,29 %, eine Investition von etwa 30.396 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 3,60 +12,50 % +3,29 %
    2025 3,20 +14,29 % +3,57 %
    2024 2,80 +12,90 % +3,66 %
    2023 2,48 +12,73 % +6,54 %
    2022 2,20 0,00 % +6,12 %

    Warum Jackson Financial Incorporation Registered (A) für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,29 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +10,35 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 4,55
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Jackson Financial Incorporation Registered (A)

    -1,90 %
    -5,37 %
    -6,56 %
    +1,27 %
    +22,84 %
    +142,17 %
    +343,41 %
    ISIN:US46817M1071WKN:A3CY1L

