Dividendenkracher mit +10,35 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

Jackson Financial Inc. ist ein führender Anbieter von Rentenversicherungen in den USA, bekannt für innovative Produkte und starke Marktpräsenz.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Jackson Financial Incorporation Registered (A) nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Jackson Financial Incorporation Registered (A) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,29 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +10,35 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 4,55 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Jackson Financial Incorporation Registered (A) investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +329,99 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Jackson Financial Incorporation Registered (A) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,29 %.

Mit +3,29 % Dividendenrendite bietet Jackson Financial Incorporation Registered (A) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +10,35 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Jackson Financial Incorporation Registered (A) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,29 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 4,55.

Jackson Financial Incorporation Registered (A) weißt eine Marktkapitalisierung von 6,18 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,29 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.