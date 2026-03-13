SILTRONIC AG Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 13.03.2026

Die SILTRONIC AG Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +9,85 % auf 58,83€ zulegen. Das sind +5,28 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,64 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SILTRONIC AG Aktie. Nach einem Plus von +2,64 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 58,83€, mit einem Plus von +9,85 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie, bekannt für hohe Qualität und Innovation. Wichtige Konkurrenten sind Shin-Etsu und SUMCO. Die starke Marktstellung und technologische Expertise heben Siltronic von anderen ab.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die SILTRONIC AG Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,71 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,66 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SILTRONIC AG einen Anstieg von +21,06 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,09 % geändert.

SILTRONIC AG Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +14,71 % 1 Monat +17,66 % 3 Monate +25,87 % 1 Jahr +21,90 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,75 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Wacker Chemie und Co.

Wacker Chemie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,54 %.

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.