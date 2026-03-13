Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 13.03.26
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 13.03.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (+0,13 %) genz vorne. Gefolgt von Silber (-0,83 %), Gold (+0,30 %), ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future (+0,47 %), EUR/USD (Euro / US Dollar) (-0,52 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Silber
|UQ4QKQ
|Long
|3,47
|780,37 Tsd.
|Gold
|FC50NG
|Long
|60,20
|729,19 Tsd.
|DAX Performance
|PG19AN
|Long
|2,02
|575,35 Tsd.
|DAX Performance
|DU23VU
|Long
|35,63
|407,27 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|EUR/USD (Euro / US Dollar)
|DH4BXE
|Long
|9,94
|154,34 Tsd.
|Amazon Inc
|SU555H
|Long
|18,28
|8,21 Tsd.
|MDAX (Performance)
|DY14DW
|Short
|5,98
|8,15 Tsd.
|mutares
|DQ5XRU
|Short
|3,55
|7,60 Tsd.
|ASML Holding NV
|SY1EBG
|Long
|18,64
|7,46 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future
|
Classic
|DG1HHH
|239,34 Tsd.
|Infineon Technologies AG
|
Classic
|DU6SFD
|150,18 Tsd.
|DAX Performance
|
Classic
|DY15HC
|101,28 Tsd.
|Cell 17 PC
|
Sonstige
|A4AP64
|99,15 Tsd.
|K+S AG
|
Sonstige
|DK06NL
|88,39 Tsd.
