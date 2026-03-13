UBS stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Eine Verdoppelung des Ölpreises würde das operative Ergebnis (Ebit) um 10 Prozent schmälern, Maßnahmen des Reifenherstellers zur Minderung der Effekte außen vor gelassen, schrieb David Lesne am Donnerstagnachmittag. Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass das Unternehmen einen Großteil der höheren Kosten, wenn nicht sogar alle kompensieren kann./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 13:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 62,68EUR auf Tradegate (13. März 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Lesne

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



