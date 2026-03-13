UBS stuft BMW auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 93 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) werde sich auch in diesem Jahr voraussichtlich verringern, schrieb Patrick Hummel am Donnerstagabend. Der Optimismus des Autobauers mit Blick auf China und Importzölle berge zudem Risiken./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:36 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 81,10EUR auf Tradegate (13. März 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Patrick Hummel

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 93

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

