UBS stuft AB Inbev auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev nach Gesprächen mit dem Chef Michel Doukeris mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Buy" belassen. Der Bierbrauer sei zuversichtlich, dass sich die Volumina wieder erholen, schrieb Sanjeet Aujla am Donnerstagnachmittag. Die Trends in China seien positiv und das Wetter in der Absatzregion Lateinamerika vorteilhaft./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 16:36 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 63,08EUR auf Tradegate (13. März 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sanjeet Aujla

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 77

Kursziel alt: 77

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

