UBS stuft Sartorius Vorzuege auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius vor einer Kapitalmarktveranstaltung mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Neutral" belassen. Auf dieser dürfte der Pharma- und Labordienstleister neue mittelfristige Ziele ausgeben, schrieb Matthew Weston in seinem Ausblick vom Donnerstag. Er rechnet von 2025 bis 2030 mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von neun Prozent und liegt damit leicht über der Konsensschätzung./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 211,9EUR auf Tradegate (13. März 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 230

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

