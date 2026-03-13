    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDraegerwerk AktievorwärtsNachrichten zu Draegerwerk

    Draegerwerk Aktie klettert deutlich - 13.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Draegerwerk Aktie bisher um +3,91 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Draegerwerk Aktie.

    Foto: Drägerwerk AG

    Draegerwerk ist ein führendes Unternehmen in der Medizin- und Sicherheitstechnik, bekannt für seine innovativen und qualitativ hochwertigen Produkte. Hauptkonkurrenten sind Siemens Healthineers und GE Healthcare. Das Unternehmen punktet mit starker F&E und einer soliden Marktstellung in Europa.

    Draegerwerk Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 13.03.2026

    Mit einer Performance von +3,91 % konnte die Draegerwerk Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Draegerwerk Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,74 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 87,80, mit einem Plus von +3,91 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +25,00 % bei Draegerwerk.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Draegerwerk Aktie damit um -3,41 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,39 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Draegerwerk eine positive Entwicklung von +22,66 % erlebt.

    Draegerwerk Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,41 %
    1 Monat -1,39 %
    3 Monate +25,00 %
    1 Jahr +52,06 %

    Informationen zur Draegerwerk Aktie

    Es gibt 9 Mio. Draegerwerk Aktien. Damit ist das Unternehmen 755,08 Mio. € wert.

    Börsenstart Europa - 13.03. - OMX Stockholm 30 schwach -1,28 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Honeywell International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,11 %. Koninklijke Philips notiert im Minus, mit -0,20 %. Medtronic notiert im Plus, mit +1,25 %.

    Draegerwerk Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Draegerwerk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Draegerwerk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Draegerwerk

    +3,91 %
    -3,41 %
    -1,39 %
    +25,00 %
    +52,06 %
    +98,60 %
    +27,44 %
    +37,43 %
    +2.205,67 %
    ISIN:DE0005550636WKN:555063



