Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie auf Höhenflug - 13.03.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Sie steigt um +4,24 % auf 124,25€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,50 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 124,25€, mit einem Plus von +4,24 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

Obwohl sich die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -19,45 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um +3,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,08 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -8,07 % verloren.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,62 % 1 Monat +17,08 % 3 Monate -19,45 % 1 Jahr -49,40 %

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 314 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,04 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,51 %. IBM notiert im Plus, mit +0,63 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,53 %. Oracle legt um +1,03 % zu SAP notiert im Plus, mit +0,69 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.