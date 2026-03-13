    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBallard Power Systems AktievorwärtsNachrichten zu Ballard Power Systems

    Ballard Power Systems - Aktie steigt rasant +3,97 % - 13.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Ballard Power Systems Aktie bisher um +3,97 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Ballard Power Systems Aktie.

    Foto: Ballard Power Systems

    Ballard Power Systems ist ein führendes Unternehmen in der Brennstoffzellentechnologie, das saubere Energie für den Transportsektor bereitstellt. Mit einem Fokus auf PEM-Brennstoffzellen für Busse, LKWs und Schiffe, konkurriert es mit Firmen wie Plug Power. Die Alleinstellungsmerkmale sind technologische Innovation und strategische Partnerschaften.

    Ballard Power Systems Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 13.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Ballard Power Systems Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,97 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +13,50 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Ballard Power Systems Aktie. Nach einem Plus von +13,50 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 2,1990. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Ballard Power Systems Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -10,30 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ballard Power Systems Aktie damit um +20,20 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,66 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Ballard Power Systems eine negative Entwicklung von -4,22 % erlebt.

    Ballard Power Systems Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +20,20 %
    1 Monat +25,66 %
    3 Monate -10,30 %
    1 Jahr +83,65 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Ballard Power Systems Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Ballard Power Systems-Aktie: Der Wert bewegt sich volatil zwischen 8€ und früheren Höchstständen, während Skepsis gegenüber einer baldigen Erholung bleibt und zugleich auf eine Trendumkehr spekuliert wird. Fundamentale Diskussionen fokussieren auf Brennstoffzellen-, Bus-/Schienenanwendungen sowie mögliche Umsatztreiber 2026; Earnings-Calls, Bewertungen und Zielbereiche um 4–5€ werden diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Ballard Power Systems eingestellt.

    Zur Ballard Power Systems Diskussion

    Informationen zur Ballard Power Systems Aktie

    Es gibt 301 Mio. Ballard Power Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 649,70 Mio. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    ITM Power, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,99 %. Plug Power notiert im Plus, mit +1,39 %.

    Ballard Power Systems Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Ballard Power Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ballard Power Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Ballard Power Systems

    +1,56 %
    +20,20 %
    +25,66 %
    -10,30 %
    +83,65 %
    -58,06 %
    -90,72 %
    +58,38 %
    -58,68 %
    ISIN:CA0585861085WKN:A0RENB



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



