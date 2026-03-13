    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Besonders beachtet!

    577 Aufrufe 577 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rheinmetall Aktie heute im Plus (1.595,50€) - 13.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Rheinmetall Aktie bisher um +2,64 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Besonders beachtet! - Rheinmetall Aktie heute im Plus (1.595,50€) - 13.03.2026
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

    Rheinmetall Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 13.03.2026

    Die Rheinmetall Aktie konnte bisher um +2,64 % auf 1.595,50 zulegen. Das sind +41,00  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,01 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rheinmetall Aktie. Nach einem Plus von +1,01 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1.595,50. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Short
    1.649,96€
    Basispreis
    0,69
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.469,03€
    Basispreis
    1,43
    Ask
    × 14,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl sich die Rheinmetall Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -3,19 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,51 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,08 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Rheinmetall einen Anstieg von +0,03 %.

    Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,51 %
    1 Monat -1,08 %
    3 Monate -3,19 %
    1 Jahr +23,06 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursentwicklung und das Bewertungsniveau von Rheinmetall. Die Debatte dreht sich teils um fundamentale Treiber wie wachsende Aufträge, liquide Mittel und das Potenzial durch Rüstungsgeschäfte (Drohnen, Artillerie), teils um technische/markttechnische Aspekte wie Short-Druck. Ein 2030er Kursziel von 5.000 Euro wird als zu hoch bewertet, während für 2030 hohe Gewinne erwartet werden. Investoren-Calls und Kooperationen (Nooteboom) werden ebenfalls diskutiert.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,27 Mrd. € wert.

    Verluste vor dem Wochenende wegen hohem Ölpreis


    Fast zwei Wochen nach Kriegsausbruch im Iran meiden die Anleger bei deutschen Aktien weiter das Risiko. Sie bleiben vor dem Wochenende wegen möglicher weiterer Kriegs-Ereignisse im Nahen Osten lieber vorsichtig, was auch mit dem anhaltend hohen …

    Börsenstart Europa - 13.03. - OMX Stockholm 30 schwach -1,28 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    BERENBERG stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'


    Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Buy" belassen. Die Wachstumstreiber des Rüstungskonzerns seien intakt, schrieb George McWhirter in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Geschäftszahlen. Die …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,04 %. Thales notiert im Minus, mit -0,24 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,73 %. Lockheed Martin legt um +0,78 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +1,16 %.

    Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    +2,83 %
    +0,51 %
    -1,08 %
    -3,19 %
    +23,06 %
    +513,14 %
    +1.683,60 %
    +2.182,48 %
    +68.890,07 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Rheinmetall Aktie heute im Plus (1.595,50€) - 13.03.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Rheinmetall Aktie bisher um +2,64 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     