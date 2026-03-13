Rheinmetall Aktie heute im Plus (1.595,50€) - 13.03.2026

Die Rheinmetall Aktie konnte bisher um +2,64 % auf 1.595,50€ zulegen. Das sind +41,00 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,01 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rheinmetall Aktie. Nach einem Plus von +1,01 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1.595,50€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Obwohl sich die Rheinmetall Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -3,19 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,51 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,08 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Rheinmetall einen Anstieg von +0,03 %.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,51 % 1 Monat -1,08 % 3 Monate -3,19 % 1 Jahr +23,06 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursentwicklung und das Bewertungsniveau von Rheinmetall. Die Debatte dreht sich teils um fundamentale Treiber wie wachsende Aufträge, liquide Mittel und das Potenzial durch Rüstungsgeschäfte (Drohnen, Artillerie), teils um technische/markttechnische Aspekte wie Short-Druck. Ein 2030er Kursziel von 5.000 Euro wird als zu hoch bewertet, während für 2030 hohe Gewinne erwartet werden. Investoren-Calls und Kooperationen (Nooteboom) werden ebenfalls diskutiert.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,27 Mrd. € wert.

Fast zwei Wochen nach Kriegsausbruch im Iran meiden die Anleger bei deutschen Aktien weiter das Risiko. Sie bleiben vor dem Wochenende wegen möglicher weiterer Kriegs-Ereignisse im Nahen Osten lieber vorsichtig, was auch mit dem anhaltend hohen …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Buy" belassen. Die Wachstumstreiber des Rüstungskonzerns seien intakt, schrieb George McWhirter in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Geschäftszahlen. Die …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,04 %. Thales notiert im Minus, mit -0,24 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,73 %. Lockheed Martin legt um +0,78 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +1,16 %.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.