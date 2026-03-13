Berlin und Oslo mit Raumfahrtplänen

Die Raumfahrt sei ein immer wichtigerer Bereich, in dem sich die beiden Länder ergänzten, betonte der norwegische Regierungschef: "Deutschland hat eine große industrielle Breite - und hier in Norwegen haben wir Technologie, etablierte Forschungsfelder und eine einzigartige strategische geografische Lage." Das deutsche Start-up Isar Aerospace plant ab der kommenden Woche einen zweiten Raketen-Testflug vom Weltraumbahnhof Andøya aus./wbj/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,13 % und einem Kurs von 170,7 auf Tradegate (13. März 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -2,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,10 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 134,91 Mrd..

Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 220,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 234,00EUR was eine Bandbreite von +14,54 %/+37,45 % bedeutet.