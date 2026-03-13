    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus

    Europas Stunde im All

    Berlin und Oslo mit Raumfahrtplänen

    Europas Stunde im All - Berlin und Oslo mit Raumfahrtplänen
    ANDENES (dpa-AFX) - Auf dem Weg zu einer unabhängigen europäischen Raumfahrt wollen Deutschland und Norwegen in Zukunft enger zusammenarbeiten. "Wir haben uns viel zu lange auf andere Trägersysteme und andere Nationen in der Welt verlassen", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz bei einem Besuch des norwegischen Weltraumbahnhofs Andøya, 300 Kilometer nördlich des Polarkreises. "Dies ist jetzt die Stunde Europas."

    Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus Ministerien und Industrie beider Länder solle die Möglichkeiten für eine engere Kooperation ausloten, sagte der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Freitag. "Die Gruppe wird mit Vorschlägen für konkrete Projekte arbeiten, mit Zeitplänen und möglichen Verbindungen zu den Rahmenwerken von EU und Nato."

    Die Raumfahrt sei ein immer wichtigerer Bereich, in dem sich die beiden Länder ergänzten, betonte der norwegische Regierungschef: "Deutschland hat eine große industrielle Breite - und hier in Norwegen haben wir Technologie, etablierte Forschungsfelder und eine einzigartige strategische geografische Lage." Das deutsche Start-up Isar Aerospace plant ab der kommenden Woche einen zweiten Raketen-Testflug vom Weltraumbahnhof Andøya aus./wbj/DP/men

     

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,13 % und einem Kurs von 170,7 auf Tradegate (13. März 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -2,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 134,91 Mrd..

    Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 220,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 234,00EUR was eine Bandbreite von +14,54 %/+37,45 % bedeutet.




