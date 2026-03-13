DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft K+S auf 'Sell'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat K+S mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Sell" belassen. Der Düngerkonzern habe ein ordentliches Quartal hinter sich, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Geschäftszahlen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe den Konsens übertroffen und seine weitgehend erfüllt. Die Auswirkungen des Iran-Kriegs seien ein wichtiger Faktor./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,11 % und einem Kurs von 18,47EUR auf Tradegate (13. März 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tristan Lamotte
Analysiertes Unternehmen: K+S
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 10
Kursziel alt: 10
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
