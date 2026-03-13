UBS stuft LUFTHANSA AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 9,50 Euro auf "Buy" belassen. Mit dem Krieg im Nahen Osten gehe eine enorme Unsicherheit einher, schrieb Jarrod Castle am Donnerstagabend. Er rechnet höhere Ölpreise in seine Schätzungen ein und prognostiziert steigende Ticketpreise. Die Fluggesellschaft sei zu 77 Prozent gegen höhere Treibstoffkosten abgesichert, müsse also höhere Kosten nicht vollumfänglich an die Passagiere weitergeben./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 19:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 7,678EUR auf Tradegate (13. März 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jarrod Castle

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9,50

Kursziel alt: 9,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 9,50 € , was eine Steigerung von +23,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer