UBS stuft LUFTHANSA AG auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 9,50 Euro auf "Buy" belassen. Mit dem Krieg im Nahen Osten gehe eine enorme Unsicherheit einher, schrieb Jarrod Castle am Donnerstagabend. Er rechnet höhere Ölpreise in seine Schätzungen ein und prognostiziert steigende Ticketpreise. Die Fluggesellschaft sei zu 77 Prozent gegen höhere Treibstoffkosten abgesichert, müsse also höhere Kosten nicht vollumfänglich an die Passagiere weitergeben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 19:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 7,678EUR auf Tradegate (13. März 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jarrod Castle
Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 9,50
Kursziel alt: 9,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
