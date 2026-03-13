UBS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Eine ansprechende Bewertung und gesenkte Erwartungen an das laufende Jahr böten dem Aktienkurs Unterstützung, schrieb Guillaume Delmas in seinem am Freitag veröffentlichten Kommentar. Gleichzeitig nähmen die Unsicherheiten aber zu, zumal Wettbewerber auf sich verschlechternde Konsumtrends in Europa hinwiesen./rob/bek/ag
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,80 % und einem Kurs von 69,98EUR auf Tradegate (13. März 2026, 12:23 Uhr) gehandelt.
