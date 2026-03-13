UBS stuft Zalando auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 36,50 Euro auf "Buy" belassen. Dem Online-Moedehändler sei ein guter Start ins Jahr 2026 gelungen, schrieb Yashraj Rajani in am Freitag veröffentlichten Kommentar zum Geschäftsbericht. Auch die Zahlen zum Schlussquartal 2025 böten den Optimisten am Markt Nahrung. Bei der erwarteten Profitabilität in diesem Jahr habe sich das Unternehmen vorsichtig gezeigt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 01:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,84 % und einem Kurs von 24,14EUR auf Tradegate (13. März 2026, 12:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Yashraj Rajani
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36,50
Kursziel alt: 36,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
