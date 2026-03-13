DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GENERALI SPA auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Generali mit einem Kursziel von 37,50 Euro auf "Hold" belassen. Der Versicherer habe mit seiner Solvabilität im vergangenen Jahr klar positiv überrascht und ein erfreuliches Ergebnis je Aktie erzielt, schrieb Kailesh Mistry in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 33,96EUR auf Tradegate (13. März 2026, 12:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Kailesh Mistry

Analysiertes Unternehmen: GENERALI SPA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 37,50

Kursziel alt: 37,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

