DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GENERALI SPA auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Generali mit einem Kursziel von 37,50 Euro auf "Hold" belassen. Der Versicherer habe mit seiner Solvabilität im vergangenen Jahr klar positiv überrascht und ein erfreuliches Ergebnis je Aktie erzielt, schrieb Kailesh Mistry in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./gl/ag
Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 33,96EUR auf Tradegate (13. März 2026, 12:26 Uhr) gehandelt.
