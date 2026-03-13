GOLDMAN SACHS stuft Fedex auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fedex von 364 auf 369 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jordan Alliger passte seine Ergebnisschätzungen für 2026 an den jüngst starken Investorentag des Logistikkonzerns an. Mittelfristig nahm er angesichts der Konjunkturunsicherheit aber keine Änderungen vor./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 05:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 307,3EUR auf Tradegate (13. März 2026, 10:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Jordan Alliger

Analysiertes Unternehmen: Fedex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 369

Kursziel alt: 364

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 369,00 $ , was eine Steigerung von +4,49% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer