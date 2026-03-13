DZ BANK stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für FMC mit einem fairen Aktienwert von 56 Euro auf "Kaufen" belassen. Die Transformation des Dialyse-Anbieters sei abgeschlossen, nun könne die "Ernte" beginnen, schrieb Sven Kürten am Freitag. Zentraler Wachstumstreiber sei die Markteinführung des neuen Dialysegeräts 5008X auf dem US-Markt. In diesem Jahr könne es noch Belastungen geben, dann aber sei Besserung in Sicht./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 39,76EUR auf Tradegate (13. März 2026, 12:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Sven Kürten

Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Der Analyst erwartet ein Kursziel von 41,79 €

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

