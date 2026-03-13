    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius Medical Care AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius Medical Care
    DZ BANK stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Kaufen'

    DZ BANK stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Kaufen'
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für FMC mit einem fairen Aktienwert von 56 Euro auf "Kaufen" belassen. Die Transformation des Dialyse-Anbieters sei abgeschlossen, nun könne die "Ernte" beginnen, schrieb Sven Kürten am Freitag. Zentraler Wachstumstreiber sei die Markteinführung des neuen Dialysegeräts 5008X auf dem US-Markt. In diesem Jahr könne es noch Belastungen geben, dann aber sei Besserung in Sicht./rob/bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 39,76EUR auf Tradegate (13. März 2026, 12:23 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Sven Kürten
    Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


