Merz dankt Norwegen für verlässliche Energielieferungen

ANDENES (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat angesichts der Unsicherheiten auf den Energiemärkten infolge des Iran-Krieges die wichtigen Lieferungen Norwegens nach Deutschland hervorgehoben. "Wir können uns auf Norwegen ohne jede Einschränkung verlassen", sagte Merz bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Ministerpräsident Jonas Gahr Støre auf der norwegischen Insel Andoya. "Wir beziehen heute fast 50 Prozent unseres Erdgases und knapp 20 Prozent unseres Öls aus Norwegen."
Das Land sei damit Deutschlands wichtigster Energielieferant. "In diesen Tagen, in denen der Krieg im Iran die Preise in die Höhe treibt, ist es eben besonders wichtig, dass wir unsere Partnerschaft stärken und eine sichere Versorgung aus Norwegen haben", sagte Merz. Er sei dafür sehr dankbar. Der Kanzler wies daneben auch auf internationale Verabredungen hin, Ölreserven freizugeben. "Das wird helfen, die Energiepreise einigermaßen zu dämpfen."/sam/DP/men
Der Iran hat aktuell die Oberhand und das wissen die auch. Trump kann kein Taco machen denn damit wird der Kanal auch nicht frei. Sämtliche Sateliten Einheiten wurden zerstört so wie auch US Basen. Man merkt dem Trump die Nervösität an, er lässt die Wirtschaft kollabieren und kommt nicht aus der Falle raus, außer wenn er den Bedingungen der Iraner nach gibt.
Eines ist klar, er gewinnt Zeit und hat Angst, die Öl Felder sind beschädigt, der Kanal ist zu und viele Öl Lieferanten haben die Anlagen runter gefahren. Und die Leute fressen ihm die Weisheit aus der Hand????
Das ist doch die krasseste Marktmanipulation überhaupt. Meine Fresse das ist doch das gleiche wie im Fußball wenn man betrügt damit der Wettschein aufgeht.