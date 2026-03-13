JPMorgan hebt Ziel für Fresenius SE auf 56,60 Euro - 'Overweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 46,86 auf Tradegate (13. März 2026, 12:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um +0,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,15 %.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 26,42 Mrd..

Fresenius zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von +19,40 %/+21,54 % bedeutet.