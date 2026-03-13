ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Fresenius SE auf 56,60 Euro - 'Overweight'
- Kursziel 53,60→56,60 € von JPMorgan angehoben.
- Einstufung weiter: Overweight; auf Fokusliste.
- Mgmt schafft Chancen; Aktie defensiv, günstig.
NEW YORK (dpa-AFX) - JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius von 53,60 auf 56,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie bleibt zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Das Management des Medizinkonzerns habe die Voraussetzungen für ein weiteres Jahr mit Ergebnisüberraschungen und steigenden Zielen geschaffen, schrieb David Adlington am Donnerstagabend. In einem unsicheren Umfeld dürften die Anleger zudem von den Defensivqualitäten und der günstigen Bewertung der Aktie angezogen werden. /rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 20:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:15 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 46,86 auf Tradegate (13. März 2026, 12:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um +0,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 26,42 Mrd..
Fresenius zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von +19,40 %/+21,54 % bedeutet.
https://www.fresenius.com/sites/default/files/2025-11/fresenius_q3_2025_1.pdf