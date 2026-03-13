    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmex Exploration AktievorwärtsNachrichten zu Amex Exploration
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Amex Exploration erwirbt Option auf Konzessionsgebiete Newman, Noseworthy und Hepburn in Ontario

    Amex Exploration erwirbt Option auf Konzessionsgebiete Newman, Noseworthy und Hepburn in Ontario
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Montreal, Quebec – 13. März 2026 / IRW-Press / Amex Exploration Inc. („Amex“ oder „das Unternehmen“) (TSX-V: AMX, FRA: MX0, OTCQX: AMXEF) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Optionsabkommen (das „Optionsabkommen“) hinsichtlich des Erwerbs einer ungeteilten 100-%-Beteiligung (die „Transaktion“) an 216 nicht zusammenhängenden, nicht patentierten Bergbaukonzessionen in den Townships Noseworthy, Newman und Hepburn in der Provinz Ontario mit einer Größe von insgesamt etwa 11.600 ha (die „Konzessionsgebiete“) unterzeichnet hat.

     

    Abbildung 1: Karte mit den im Rahmen des Optionsabkommens kürzlich optionierten Konzessionsgebieten.

     

    Das Konzessionsgebiet Newman umfasst 11 historische Goldvorkommen sowie 2 Kupfervorkommen. Der Großteil der Goldvorkommen stammt von Deckgesteinsbohrungen, die nie weiter untersucht wurden. Die stark anomalen Goldwerte aus diesen historischen Berichten beginnen bei 170 ppb Au (0,17 g/t Au) und reichen bis zu 38.000 ppb Au (38 g/t Au). Sieben Vorkommen enthalten Werte von über 1 g/t Au, was für Deckgesteinsbohrungen äußerst anomal ist.

     

    Abbildung 2: Karte des Konzessionsgebiets Newman mit Angabe des Standorts und der Gehalte ausgewählter historischer Vorkommen. Offenlegung: Die Ergebnisse wurden anhand historischer Berichte gemäß NI 43-101 überprüft, die Zusammenstellung historischer Analysezertifikate ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Der Autor hat keinen Grund zu der Annahme, dass die eingereichten Berichte gemäß NI 43-101 ungenau oder irreführend sind.

     

    Das Konzessionsgebiet Hepburn ist eine wichtige Ergänzung zum Konzessionsgebiet Perron West, da es die bedeutsame regionale Struktur Chicobi Fault beherbergt, die die Metasedimente im Süden vom Vulkangestein im Norden trennt. Durch die Kontrolle aller wichtigen geologischen Merkmale in der unmittelbaren Umgebung kann Amex sicherstellen, dass bei der Exploration neuer hochgradiger Goldzonen nichts unversucht gelassen wird.

     

    Details der Transaktion

     

    Das Unternehmen hat als Optionsnehmer mit bestimmten unabhängigen Optionsgebern ein Optionsabkommen hinsichtlich der Konzessionsgebiete unterzeichnet. Gemäß dem Optionsabkommen wird das Unternehmen

     

    (i)                  an die Optionsgeber über einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Datum des Optionsabkommens eine Barzahlung in Höhe von insgesamt 104.000 $ entrichten;

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Amex Exploration erwirbt Option auf Konzessionsgebiete Newman, Noseworthy und Hepburn in Ontario Montreal, Quebec – 13. März 2026 / IRW-Press / Amex Exploration Inc. („Amex“ oder „das Unternehmen“) (TSX-V: AMX, FRA: MX0, OTCQX: AMXEF) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Optionsabkommen (das „Optionsabkommen“) hinsichtlich des Erwerbs einer …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     