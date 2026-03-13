Amex Exploration erwirbt Option auf Konzessionsgebiete Newman, Noseworthy und Hepburn in Ontario

Montreal, Quebec – 13. März 2026 / IRW-Press / Amex Exploration Inc. („Amex“ oder „das Unternehmen“) (TSX-V: AMX, FRA: MX0, OTCQX: AMXEF) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Optionsabkommen (das „Optionsabkommen“) hinsichtlich des Erwerbs einer ungeteilten 100-%-Beteiligung (die „Transaktion“) an 216 nicht zusammenhängenden, nicht patentierten Bergbaukonzessionen in den Townships Noseworthy, Newman und Hepburn in der Provinz Ontario mit einer Größe von insgesamt etwa 11.600 ha (die „Konzessionsgebiete“) unterzeichnet hat.

Abbildung 1: Karte mit den im Rahmen des Optionsabkommens kürzlich optionierten Konzessionsgebieten.

Das Konzessionsgebiet Newman umfasst 11 historische Goldvorkommen sowie 2 Kupfervorkommen. Der Großteil der Goldvorkommen stammt von Deckgesteinsbohrungen, die nie weiter untersucht wurden. Die stark anomalen Goldwerte aus diesen historischen Berichten beginnen bei 170 ppb Au (0,17 g/t Au) und reichen bis zu 38.000 ppb Au (38 g/t Au). Sieben Vorkommen enthalten Werte von über 1 g/t Au, was für Deckgesteinsbohrungen äußerst anomal ist.

Abbildung 2: Karte des Konzessionsgebiets Newman mit Angabe des Standorts und der Gehalte ausgewählter historischer Vorkommen. Offenlegung: Die Ergebnisse wurden anhand historischer Berichte gemäß NI 43-101 überprüft, die Zusammenstellung historischer Analysezertifikate ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Der Autor hat keinen Grund zu der Annahme, dass die eingereichten Berichte gemäß NI 43-101 ungenau oder irreführend sind.

Das Konzessionsgebiet Hepburn ist eine wichtige Ergänzung zum Konzessionsgebiet Perron West, da es die bedeutsame regionale Struktur Chicobi Fault beherbergt, die die Metasedimente im Süden vom Vulkangestein im Norden trennt. Durch die Kontrolle aller wichtigen geologischen Merkmale in der unmittelbaren Umgebung kann Amex sicherstellen, dass bei der Exploration neuer hochgradiger Goldzonen nichts unversucht gelassen wird.

Details der Transaktion

Das Unternehmen hat als Optionsnehmer mit bestimmten unabhängigen Optionsgebern ein Optionsabkommen hinsichtlich der Konzessionsgebiete unterzeichnet. Gemäß dem Optionsabkommen wird das Unternehmen

(i) an die Optionsgeber über einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Datum des Optionsabkommens eine Barzahlung in Höhe von insgesamt 104.000 $ entrichten;