    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKoninklijke KPN AktievorwärtsNachrichten zu Koninklijke KPN

    Rendite statt Zinsen

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dividendenkracher mit +9,62 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

    Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.

    Rendite statt Zinsen - Dividendenkracher mit +9,62 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt
    Foto: Iewek Gnos - Unsplash

    KPN ist ein führender Telekommunikationsanbieter in den Niederlanden, bekannt für zuverlässige Netzabdeckung und innovative Dienstleistungen. Hauptprodukte sind Festnetz, Mobilfunk, Internet und TV. Wichtige Konkurrenten sind VodafoneZiggo und T-Mobile Netherlands. KPN zeichnet sich durch ein starkes Glasfasernetz und nachhaltige Geschäftspraktiken aus.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Koninklijke KPN nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Koninklijke KPN gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,60 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +9,62 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 18,29 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Koninklijke KPN investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +60,87 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Koninklijke KPN verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,60 %.
    Mit +4,60 % Dividendenrendite bietet Koninklijke KPN ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +9,62 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Koninklijke KPN für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,60 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 18,29.
    Koninklijke KPN weißt eine Marktkapitalisierung von 18,43 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,60 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu KPN!
    Long
    4,36€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 9,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    5,39€
    Basispreis
    0,54
    Ask
    × 9,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Koninklijke KPN Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.03.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Koninklijke KPN Aktie. Mit einer Performance von +1,77 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Beispielrechnung für 1.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 1.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +4,60 %, eine Investition von etwa 21.740 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 0,220000 +25,71 % +4,60 %
    2025 0,175000 +5,42 % +4,32 %
    2024 0,166000 +12,93 % +4,74 %
    2023 0,147000 +5,76 % +4,42 %
    2022 0,139000 0,00 % +4,11 %

    Warum Koninklijke KPN für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +4,60 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +9,62 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 18,29
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Koninklijke KPN

    +2,28 %
    +1,06 %
    +1,95 %
    +21,19 %
    +29,10 %
    +47,76 %
    +60,87 %
    +33,22 %
    -5,59 %
    ISIN:NL0000009082WKN:890963

    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Rendite statt Zinsen Dividendenkracher mit +9,62 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     