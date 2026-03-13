Dividendenkracher mit +9,62 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

KPN ist ein führender Telekommunikationsanbieter in den Niederlanden, bekannt für zuverlässige Netzabdeckung und innovative Dienstleistungen. Hauptprodukte sind Festnetz, Mobilfunk, Internet und TV. Wichtige Konkurrenten sind VodafoneZiggo und T-Mobile Netherlands. KPN zeichnet sich durch ein starkes Glasfasernetz und nachhaltige Geschäftspraktiken aus.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Koninklijke KPN nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Koninklijke KPN gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,60 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +9,62 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 18,29 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

