ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für Hannover Rück auf 330 Euro - 'Buy'
- Berenberg hebt Kursziel von 312 auf 330, Buy!!
- Hannover gut gerüstet für schwächeren Markt!!!
- Dividende überraschend stark; weitere Anstiege
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hannover Rück von 312 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Hannoveraner seien gut aufgestellt, um mit dem sich abschwächenden Rückversicherungsmarkt zurechtzukommen, schrieb Michael Christodoulou am Donnerstagabend. Die größte Überraschung bei der Bilanzvorlage sei die besser als erwartete Dividende gewesen. Der Experte rechnet mit weiteren Steigerungen von höherem Niveau aus./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 22:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 262,8 auf Tradegate (13. März 2026, 12:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um +4,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,20 %.
Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 31,62 Mrd..
Hannover Rueck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 301,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 233,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 360,00EUR was eine Bandbreite von -11,14 %/+37,30 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 330 Euro
Meldung von heute morgen, Quelle:
Hannover Rück steigert Gewinn und Dividende und stärkt nachhaltige Ertragskraft signifikant
- Nettokonzerngewinn steigt deutlich um 13,4 % auf 2,6 Mrd. EUR
- Rückversicherungsumsatz (brutto) wächst währungskursbereinigt um 4,7 %
- Schaden-Rückversicherung: Gutes Ergebnis bei Stärkung der Resilienz in den Schadenreserven; Großschäden unterhalb des budgetierten Erwartungswertes
- Personen-Rückversicherung: Rückversicherungs-Serviceergebnis oberhalb der Prognose
- Kapitalanlagerendite aufgrund aktiver Realisierung stiller Lasten bei 2,5 %
- Eigenkapitalrendite mit 21,4 % deutlich über strategischem Zielwert
- Dividendenvorschlag: Steigerung um 39 % auf 12,50 EUR je Aktie
- Ausblick für 2026 vollumfänglich bestätigt: Konzerngewinn von mindestens 2,7 Mrd. EUR erwartet
Der Rückversicherer bezahlte dabei neun Euro je Aktie an die Anteilseigner, davon zwei Euro als Sonderdividende. Wie bisher soll die Dividende je Aktie mindestens auf dem Vorjahresniveau liegen und langfristig steigen. Das in der Vergangenheit regelmäßig verwendete Instrument der Sonderdividende soll nicht mehr genutzt werden, sondern in die reguläre Dividende integriert werden.