    Berenberg hebt Ziel für Hannover Rück auf 330 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg hebt Kursziel von 312 auf 330, Buy!!
    • Hannover gut gerüstet für schwächeren Markt!!!
    • Dividende überraschend stark; weitere Anstiege
    ANALYSE-FLASH - Berenberg hebt Ziel für Hannover Rück auf 330 Euro - 'Buy'
    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hannover Rück von 312 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Hannoveraner seien gut aufgestellt, um mit dem sich abschwächenden Rückversicherungsmarkt zurechtzukommen, schrieb Michael Christodoulou am Donnerstagabend. Die größte Überraschung bei der Bilanzvorlage sei die besser als erwartete Dividende gewesen. Der Experte rechnet mit weiteren Steigerungen von höherem Niveau aus./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 22:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hannover Rueck

    +1,71 %
    +4,11 %
    +5,20 %
    -1,23 %
    -5,29 %
    +48,15 %
    +67,64 %
    +151,71 %
    +2.303,74 %
    ISIN:DE0008402215WKN:840221

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie

    Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 262,8 auf Tradegate (13. März 2026, 12:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um +4,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 31,62 Mrd..

    Hannover Rueck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 301,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 233,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 360,00EUR was eine Bandbreite von -11,14 %/+37,30 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 330 Euro

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 330,00, was eine Steigerung von +25,62% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
