    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsK+S AktievorwärtsNachrichten zu K+S

    Besonders beachtet!

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    K+S Aktie bestätigt den positiven Trend - +4,19 % - 13.03.2026

    Am 13.03.2026 ist die K+S Aktie, bisher, um +4,19 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der K+S Aktie.

    Besonders beachtet! - K+S Aktie bestätigt den positiven Trend - +4,19 % - 13.03.2026
    Foto: K+S Aktiengesellschaft

    K+S ist ein führender Anbieter von Kali- und Magnesiumprodukten, mit starker Marktstellung in Europa und Nordamerika. Hauptkonkurrenten sind Nutrien, Mosaic und Uralkali. K+S punktet mit einer breiten Produktpalette und nachhaltigen Produktionsmethoden.

    K+S Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.03.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die K+S Aktie. Mit einer Performance von +4,19 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +13,54 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der K+S Aktie. Nach einem Plus von +13,54 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 18,525. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    27.520,35€
    Basispreis
    1,62
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    30.879,14€
    Basispreis
    1,94
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die K+S Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die K+S Aktie damit um +22,30 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,67 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei K+S auf +48,92 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,50 % geändert.

    K+S Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +22,30 %
    1 Monat +28,67 %
    3 Monate +55,38 %
    1 Jahr +33,56 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur K+S Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um K+S vor allem um Kursentwicklung und Fundamentales: Teaser-Argumente zu höheren Dünger- und Schwefelpreisen infolge geopolitischer Lage (Iran-Krieg, Hormus-Blockade) treiben die Gains, während sich manche auf Momentum/Hype berufen. Fachlich werden HGB-Bilanz, Konzern-G/V, Ausblick 2026/2030 und Wachstumsaussichten diskutiert; Analysten-targets von rund 10–12 € werden genannt, Short-Positionen und Übernahmespekulation werden erwähnt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber K+S eingestellt.

    Zur K+S Diskussion

    Informationen zur K+S Aktie

    Es gibt 179 Mio. K+S Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,32 Mrd.EUR € wert.

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 13.03.26


    In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 13.03.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.

    Verluste vor dem Wochenende wegen hohem Ölpreis


    Fast zwei Wochen nach Kriegsausbruch im Iran meiden die Anleger bei deutschen Aktien weiter das Risiko. Sie bleiben vor dem Wochenende wegen möglicher weiterer Kriegs-Ereignisse im Nahen Osten lieber vorsichtig, was auch mit dem anhaltend hohen …

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft K+S auf 'Sell'


    Deutsche Bank Research hat K+S mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Sell" belassen. Der Düngerkonzern habe ein ordentliches Quartal hinter sich, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Geschäftszahlen. Das operative …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    The Mosaic, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,27 %. Nutrien notiert im Plus, mit +1,34 %.

    K+S Aktie jetzt kaufen?


    Ob die K+S Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur K+S Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    K+S

    +3,95 %
    +22,16 %
    +29,92 %
    +55,38 %
    +33,07 %
    -17,58 %
    +93,18 %
    -13,67 %
    +1.006,18 %
    ISIN:DE000KSAG888WKN:KSAG88



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! K+S Aktie bestätigt den positiven Trend - +4,19 % - 13.03.2026 Am 13.03.2026 ist die K+S Aktie, bisher, um +4,19 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der K+S Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     