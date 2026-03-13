K+S Aktie bestätigt den positiven Trend - +4,19 % - 13.03.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die K+S Aktie. Mit einer Performance von +4,19 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +13,54 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der K+S Aktie. Nach einem Plus von +13,54 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 18,525€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

K+S ist ein führender Anbieter von Kali- und Magnesiumprodukten, mit starker Marktstellung in Europa und Nordamerika. Hauptkonkurrenten sind Nutrien, Mosaic und Uralkali. K+S punktet mit einer breiten Produktpalette und nachhaltigen Produktionsmethoden.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die K+S Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die K+S Aktie damit um +22,30 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,67 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei K+S auf +48,92 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,50 % geändert.

K+S Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +22,30 % 1 Monat +28,67 % 3 Monate +55,38 % 1 Jahr +33,56 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur K+S Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um K+S vor allem um Kursentwicklung und Fundamentales: Teaser-Argumente zu höheren Dünger- und Schwefelpreisen infolge geopolitischer Lage (Iran-Krieg, Hormus-Blockade) treiben die Gains, während sich manche auf Momentum/Hype berufen. Fachlich werden HGB-Bilanz, Konzern-G/V, Ausblick 2026/2030 und Wachstumsaussichten diskutiert; Analysten-targets von rund 10–12 € werden genannt, Short-Positionen und Übernahmespekulation werden erwähnt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber K+S eingestellt.

Informationen zur K+S Aktie

Es gibt 179 Mio. K+S Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,32 Mrd.EUR € wert.

In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 13.03.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.

Fast zwei Wochen nach Kriegsausbruch im Iran meiden die Anleger bei deutschen Aktien weiter das Risiko. Sie bleiben vor dem Wochenende wegen möglicher weiterer Kriegs-Ereignisse im Nahen Osten lieber vorsichtig, was auch mit dem anhaltend hohen …

Deutsche Bank Research hat K+S mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Sell" belassen. Der Düngerkonzern habe ein ordentliches Quartal hinter sich, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Geschäftszahlen. Das operative …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

The Mosaic, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,27 %. Nutrien notiert im Plus, mit +1,34 %.

K+S Aktie jetzt kaufen?

Ob die K+S Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur K+S Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.