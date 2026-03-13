Verluste aufgeholt - Anspannung vor dem Wochenende

Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 konnte seine bis zu 1,4 Prozent großen Verluste deutlich reduzieren und notierte gegen Mittag sogar leicht um 0,1 Prozent im Plus bei 5.752 Punkten. Außerhalb der Eurozone gewann der britische Leitindex FTSE 100 ebenfalls 0,1 Prozent auf 10.310 Punkte. Der Schweizer SMI legte 0,3 Prozent auf 12.878 Zähler zu.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Freitag von deutlichen Abgaben zu Handelsbeginn erholt. Die anhaltend hohen Ölpreise schüren am Markt aber weiter Konjunktur- und Inflationssorgen. Die Schwankungen im Tagesverlauf zeugen davon, dass vor dem Wochenende eine gewisse Nervosität herrscht vor dem, was die kommenden Tage im Iran-Krieg mit sich bringen könnte.

"Die Märkte preisen das Risiko eines länger andauernden Konflikts ein, der Europa und Asien stärker treffen würde als die USA", so Rhynhardt Roodt von Ninety One Plc. "Bei einem Ölpreis von über 100 Dollar sind die Inflationserwartungen wahrscheinlich zu niedrig."

Zuletzt stand der Ölpreis für Nordsee-Öl der Sorte Brent wieder knapp unter der 100-Dollar-Marke. Den Anstoß dazu gab wohl, dass die US-Regierung dem Anstieg entgegenwirken will mit der temporären Erlaubnis, dass Länder wieder russisches Öl kaufen dürfen, das sich bereits auf Schiffen befindet. Derweil droht der Iran mit weiteren Angriffen auf die Öl- und Gas-Infrastruktur der Region.

Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs warnten indes, die Ölpreise könnten über die Höchststände zu Zeiten der Finanzkrise 2008 klettern, falls die Lieferungen über die Straße von Hormus den März hindurch eingeschränkt blieben.

Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im Januar indessen unerwartet und deutlich geschrumpft.

Erneut schwach zeigten sich die Bankaktien angesichts der sich eintrübenden Konjunkturaussichten. Auch Rohstofftitel gaben nach. Zu den Verlierern gehörte zu Wochenschluss auch weiter der Reise- und Luftfahrtsektor angesichts der hohen Ölpreise. So büßten Air France-KLM 2,5 Prozent ein. Ölwerte verzeichneten dagegen erneut Kursgewinne.

Unter den Einzelwerten haben Übernahmespekulationen die Aktie BE Semiconductor um zuletzt sieben Prozent nach oben getrieben. Der Ausrüster für die Chipindustrie habe das Interesse mehrerer US-Konzerne auf sich gezogen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Die Aktie von Telefonica stieg um 1,2 Prozent. Der spanische Telekom-Konzern habe Pläne für eine Übernahme von 1&1 offenbar auf Eis gelegt, zumindest bis die Probleme mit dem Netzausbau behoben werden, kommentierte Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel unter Bezug auf einen Bericht des spanischen Onlinemediums "Okdiario"./err/tih/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIR France - KLM Aktie Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 5.762 auf Ariva Indikation (13. März 2026, 13:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIR France - KLM Aktie um -8,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,56 %. Die Marktkapitalisierung von AIR France - KLM bezifferte sich zuletzt auf 2,54 Mrd.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,375EUR. Von den letzten 8 Analysten der AIR France - KLM Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von +3,31 %/+75,62 % bedeutet.



