Warburg Research senkt Brenntag auf 'Hold' - Ziel 53 Euro

In der Größe liegt die Stärke

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,71 % und einem Kurs von 49,45 auf Tradegate (13. März 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um +6,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,31 %.

Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 7,13 Mrd..

Brenntag zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von -14,91 %/+29,66 % bedeutet.