DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Siltronic auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siltronic mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Hold" belassen. Dem Jahresbericht zufolge sei ein großer Teil der Unternehmensverbindlichkeiten plötzlich erst in mehr als fünf Jahren fällig, schrieb Robert Sanders in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Dies spiegele wahrscheinlich Verhandlungen zwischen Siltronic und seinen größten Kunden wie etwa Samsung wider, in denen Siltronic eine Stundung dieser Verpflichtungen im Gegenzug für eine Art Gegenleistung ausgehandelt habe. Dies könnte sich auf die Waferpreis, einen bevorzugten Zugang oder sogar auf die Gewährung von Vorkaufsrechten für eine Minderheitsbeteiligung an FabNext beziehen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,52 % und einem Kurs von 57,95EUR auf Tradegate (13. März 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Robert Sanders

Analysiertes Unternehmen: Siltronic

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



