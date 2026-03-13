Barclays hebt Ziel für Zalando auf 37 Euro - 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,62 % und einem Kurs von 23,87 auf Tradegate (13. März 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +18,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,53 %.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,22 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von +5,84 %/+124,39 % bedeutet.