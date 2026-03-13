    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    ANALYSE-FLASH

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Barclays hebt Ziel für Zalando auf 37 Euro - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays Ziel 35→37€, Einstufung Overweight OK
    • Analystin Roberts nach Bilanz noch überzeugter
    • Wachstum steigt, AboutYou-Synergien größer, KI
    ANALYSE-FLASH - Barclays hebt Ziel für Zalando auf 37 Euro - 'Overweight'
    Foto: Bodo Marks - dpa

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 35 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Sarah Roberts ist nach der soliden Bilanz des Onlinehändlers noch überzeugter von ihrer Empfehlung, wie sie am Donnerstagabend schrieb. Der Wachstumstrend verbessere sich und die Synergien mit About You seien größer als erwartet. Zudem lobte sie die klarere KI-Perspektive./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 19:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 04:00 / GMT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Zalando SE!
    Short
    24,12€
    Basispreis
    0,02
    Ask
    × 10,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    19,96€
    Basispreis
    3,74
    Ask
    × 9,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zalando

    +6,49 %
    +18,07 %
    +16,53 %
    -3,16 %
    -27,32 %
    -37,51 %
    -74,02 %
    -23,52 %
    +2,03 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,62 % und einem Kurs von 23,87 auf Tradegate (13. März 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +18,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,22 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von +5,84 %/+124,39 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 37 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 37,00, was eine Steigerung von +56,78% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Zalando. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Treiber der Kursentwicklung: erwartete Kaufimpulse durch ARK, Analystenhochstufungen mit Kurszielen um 30–36 € und ein geplantes Rückkaufprogramm von bis zu ~300 Mio. € (~5% in 3 Monaten). Diskutiert werden Bewertung und Fundamentaldaten: Lob für Management und Kennzahlen versus Kritik an Marge, Lagerbestand, Forderungen/Verbindlichkeiten und AboutYou‑Wachstum; kurzfristige technische Stärke und Volatilität werden erwartet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Zalando eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Barclays hebt Ziel für Zalando auf 37 Euro - 'Overweight' Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 35 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Sarah Roberts ist nach der soliden Bilanz des Onlinehändlers noch überzeugter von ihrer …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     