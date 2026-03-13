ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2100 Euro
- Berenberg bestätigt Buy für Rheinmetall, 2100€
- Auftragsbestand wächst; Munitionmargen 2025 up
- Umsatzprogn. 2026/27 rauf; FCF 2025 gesenkt!
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Buy" belassen. Die Wachstumstreiber des Rüstungskonzerns seien intakt, schrieb George McWhirter in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Geschäftszahlen. Die Auftrags-Pipeline sei seit Jahresbeginn weiter gewachsen, und die Margen im Munitionsgeschäft hätten 2025 positiv überrascht. McWhiter hob seine Umsatzprognosen für 2026 und 2027 an. Die Schätzung für den diesjährigen freien Barmittelzufluss revidierte er nach unten, wird hier für die zwei kommenden Jahre aber optimistischer./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,67 % und einem Kurs von 1.596 auf Tradegate (13. März 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +0,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 73,57 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.009,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +5,10 %/+42,19 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 2100 Euro
