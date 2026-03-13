Berenberg belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2100 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,67 % und einem Kurs von 1.596 auf Tradegate (13. März 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +0,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,08 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 73,57 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4900 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.009,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +5,10 %/+42,19 % bedeutet.