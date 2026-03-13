ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Adobe Systems auf 'Equal Weight' - Ziel 275 Dollar
- Barclays: Kursziel Adobe 275 USD, Rating Equal Wgt
- NNARR im Quartal verfehlt Barclays-Erwartungen Q1.
- Chef Shantanu Narayen tritt zurück, verlässt Bühne
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Adobe nach Zahlen von 335 auf 275 US-Dollar gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Saket Kalia verwies in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung des ersten Quartals zunächst darauf, dass der Netto-Zuwachs an jährlich wiederkehrenden Einnahmen (NNARR) seine Erwartung verfehlt habe. Die wichtigere Nachricht sei aber, dass der langjährige Konzernchef Shantanu Narayen abtritt. Er zieht es vor, bei den Aktien an die Seitenlinie zu gehen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 03:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 04:10 / GMT
Die Adobe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 216,2 auf Tradegate (13. März 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adobe Aktie um -12,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,07 %.
Die Marktkapitalisierung von Adobe bezifferte sich zuletzt auf 89,26 Mrd..
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 325,00US-Dollar. Von den letzten 2 Analysten der Adobe Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 520,00US-Dollar was eine Bandbreite von -1,23 %/+133,45 % bedeutet.
Adobe pbertrifft Schätzungen im abgelaufene Quartal und die Prognose ist über den Schätzungen. Der Kurs fällt um 8%.
oder liegt es an dem CEO Wechsel den Erfolg des CEOs hat die Börse ja mit -60% vom Hoch nixht wirklich wkngepreist gehabt 😅
Analysten sehen halt den Untergang der Software, daß KI alles ersetzten wird. Was man bei Adobe vergisst, sind die ganzen Patente in Richtung Druck/Drucktechnik.
