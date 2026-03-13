    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdobe AktievorwärtsNachrichten zu Adobe

    ANALYSE-FLASH

    Barclays senkt Adobe Systems auf 'Equal Weight' - Ziel 275 Dollar

    • Barclays: Kursziel Adobe 275 USD, Rating Equal Wgt
    • NNARR im Quartal verfehlt Barclays-Erwartungen Q1.
    • Chef Shantanu Narayen tritt zurück, verlässt Bühne
    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Adobe nach Zahlen von 335 auf 275 US-Dollar gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Saket Kalia verwies in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung des ersten Quartals zunächst darauf, dass der Netto-Zuwachs an jährlich wiederkehrenden Einnahmen (NNARR) seine Erwartung verfehlt habe. Die wichtigere Nachricht sei aber, dass der langjährige Konzernchef Shantanu Narayen abtritt. Er zieht es vor, bei den Aktien an die Seitenlinie zu gehen./tih/ag

    Rating: Equal Weight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 275 US-Dollar

