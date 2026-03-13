Barclays senkt Adobe Systems auf 'Equal Weight' - Ziel 275 Dollar

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adobe Aktie

Die Adobe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 216,2 auf Tradegate (13. März 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adobe Aktie um -12,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,07 %.

Die Marktkapitalisierung von Adobe bezifferte sich zuletzt auf 89,26 Mrd..

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 325,00US-Dollar. Von den letzten 2 Analysten der Adobe Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 520,00US-Dollar was eine Bandbreite von -1,23 %/+133,45 % bedeutet.