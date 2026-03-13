ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt fairen Wert für Porsche auf 33 Euro - 'Verkaufen'
- DZ Bank: fairer Kurs Porsche 38→33€; Verkauf!!
- Maßnahmen helfen nur mittelfristig; China/US!!
- Schwache operative Entwicklung; Porsche=Luxus!
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Porsche AG von 38 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die vom Autohersteller eingeleiteten Maßnahmen dürften erst mittelfristig helfen, die negativen Faktoren - schwache China-Nachfrage, US-Zollpolitik sowie Produktportfolio/Transformation - zu kompensieren, schrieb Michael Punzet am Freitag. Er sieht das Sentiment weiterhin durch die schwache operative Entwicklung sowie den Status von Porsche als "Luxuswert" belastet./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 09:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 09:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,43 % und einem Kurs von 36,88 auf Tradegate (13. März 2026, 13:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -3,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,30 %.
Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 16,92 Mrd..
Porsche AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,3400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -11,48 %/+34,12 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 33 Euro
Deutschlands Autoindustrie hat’s komplett vermasselt, um es noch milde auszudrücken. Das war aber schon 2020 abzusehen. Wundern muss man sich nicht.
Ich sehe die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG aktuell ehrlich gesagt als ziemlich interessant an. Der Kurs ist stark gefallen, aber fundamental hat sich an der Marke kaum etwas geändert: Porsche verkauft weiterhin Luxusautos mit hohen Margen und einer extrem starken Marke.
Für mich wirkt das eher wie eine Übertreibung nach unten. Wenn sich die Stimmung im Autosektor etwas normalisiert, kann die Aktie meiner Meinung nach relativ schnell wieder Richtung 45 € laufen. Genau solche Phasen sind oft die Momente, in denen sich Geduld auszahlt.