DZ Bank senkt fairen Wert für Porsche auf 33 Euro - 'Verkaufen'

Deutschlands Autoindustrie hat’s komplett vermasselt, um es noch milde auszudrücken. Das war aber schon 2020 abzusehen. Wundern muss man sich nicht.





jahrelang hat man gewartet mit Innovationen und ELT. Angeblich um den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Tja - dumm gelaufen würd ich sagen. Das jetzt 50k Jobs abgebaut werden müssen, nur bei VW, find ich richtig. Und das zieht sich komplett durch jede Branche in D. Es muss noch viel härter treffen, sonst wird sich nichts verändern.





Das Porsche - ausgerechnet Porsche ! - Ganze Produktionsketten umbauen muss, ist ja mal sowas von daneben am Stammkunden geplant. Einfach traurig.





2028 Verdoppelung der Arbeitslosen Zahlen. Aber nicht nur wegen KI. Die Probleme sind alle Hausgemacht. Zu hohe Nebenkosten, keine Innovationen, kaum bezahlbarer Luxus, wegbrechender Mittelstand… - noch nicht mal einen günstigen „Volkswagen“ für das Volk bekommt man noch hin. Wo ist der VW unter 10k?





allein am Preis eines Auto für das eigene Volk kannst du feststellen, wohin sich alles entwickelt hat. Da kannst du alles daneben stellen und vergleichen.





und Porsche - Porsche sollte sich wieder mehr auf ihren Kundenstamm und deren Wünsche wieder fokussieren - schnell, laut, brachial



