Börsenkurse suchen Halt - Adobe-Aktie unter Druck

Das sind nun wirklich zwei recht unterschiedliche Firmen





Fuchs steht bei mir unter dt. Familienunternehmen und hat Veredelung von Schmierstoffen. Der größere Teil ist Öl für Motoren den kleiner für Lebensmittelmaschienen. Seltene Kursrücksetzter würde ich kaufen. Sowohl 2020, als auch 2023 hatte ich solche Gelegenheiten gegeben. Derzeit ist die Aktie wohl im unteren Bereich der Seitwärtbewegung. Fuchs hat einen zyklusunabhängigen Grundumsatz und den Schmierstoffverkauf on Top. Bei mir steht Fuchs auf der Beobachtungsliste. Fuchs würde ich als Ölveredler ansehen mit Beimischung.





Brenntag ist als Wiederverkäufer von Rohstoffen aktiv. Ursprünglich aus dem Kohleverkauf, hat man nun eine breites Angebot. Wenn Du die am Markt befindliche Aktienmenge ansiehst, würde ich einen breiteren Aktionärsstamm erwarten. Auch war Benntag eine Zeit lang recht beliebt bei den Analysten.

Der Gewinn liegt in den Ankaufsbedingungen der Rohstoffe und liegt wohl im Dunkeln. Wenn Benntag eine Preissteigerung mit den Zulieferern vereinbart hat, wird der Ölpreisanstieg nicht in die Gewinne durchschlagen. Früher war die Firma Teil der Deutschland AG und recht träge. Brenntag ist Energieverkäufer.





Chemie selbst habe ich mir auch mal überlegt und mich dann gegen Deutschland entschieden.

Die Kosten für Öl, Gas und Strom machen einen hohen Anteil aus.

Auch ist Chemie immer ein Hausse -Nachlaufender- Wert, zyklisch und dazu mit Dividendenschwankungen.

Alles keine von mir geschätzten Eigenschaften.





BASF ist mit China (weiteres Invest), USA (weiteres Invest) und Deutschland (Deinvest) der breiteste.

Dann hat man noch jede Menge Spezialchemie. BASF ist der von geschätztestes Chemiewert. Groß und breit aufgestellt auf drei Kontinenten. Und wenn so ein Tief, welches auch über 5-10 Jahre gehen kann, vorbei ist, winken große Gewinn.





Atzchemie hatte ich leider verpasst. Die Sprenstoffherstelltung geht in den Rüstungsbereich.





Ich habe dann eine kleine Position FMC in den USA gekauft und bin bisher nicht so glücklich damit, Dividende war schon stark gekürzt, Schuldenabbau wird erst noch kommen und derzeit fast immer unter dem Ankauf.





Einen kleinen Rest von Arkema (Spezialchemie) habe ich noch. Frankreich ist derzeit unbeliebt und der Kurs ist demnach.









Bei Chemie muss entweder die Weltkonjunktur brummen oder es ein Spezialgrund geben (z.B. Sprengstoffe) oder es gibt einen lokalen Sondergrund (z.B. USA holt alles wichtige ins Land zurück) oder alles ist unten (die Börsenwelt geht unter und Du kannst später die Dividendensteigerungen und steigende Kurse ertragen; Trendumkehr) .





Ich hoffe, Dir geholfen zu haben und es ist natürlich nur meine Meinung und keine Beratung







