Aktien New York Ausblick
Börsenkurse suchen Halt - Adobe-Aktie unter Druck
- US-Märkte: Dow +0,3% - Stabilisierungsversuch.
- Iran blockiert Hormus; Öl weiter hoch bei 94$.
- Adobe -8% nach Chef-Abgang; Ulta -7,5% schwach
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften am letzten Handelstag der Woche nochmals eine Stabilisierung versuchen. Der Leitindex Dow Jones Industrial wurde rund eine Stunde vor der Startglocke vom Broker IG mit 0,3 Prozent im Plus berechnet bei 46.860 Zählern. Am Vortag war der Index wegen der fortdauernden Sperre der Straße von Hormus erneut unter Druck geraten. Auf Wochensicht hat der Dow 1,4 Prozent eingebüßt. Der technologielastige Nasdaq 100 wurde am Freitag 0,4 Prozent höher indiziert bei 24.630 Zählern.
Die iranischen Revolutionsgarden halten an ihrer Blockade der Straße von Hormus im Persischen Golf fest. Die Kommandozentrale der Garden erklärte laut der ihr nahe stehenden Nachrichtenagentur Fars, dass sie einer Anweisung des neuen Religionsführers Modschtaba Chamenei folge.
Die Ölpreise gaben am Freitag zwar etwas nach, halten sich aber hartnäckig auf hohem Niveau. Der Preis für ein Fass der US-Rohölsorte WTI lag mit knapp 94 US-Dollar noch immer um fast die Hälfte über dem Niveau von vor dem Angriff der USA und Israels auf den Iran.
Im vorbörslichen Handel büßten Adobe -Aktien acht Prozent ein, hier droht ein Tief seit 2019. Das baldige Ausscheiden des Chefs Shantanu Narayen hat am Markt Sorgen um einen möglichen Strategiewechsel des Software-Anbieters geschürt. Zudem enttäuschte Adobe im vergangenen Quartal mit dem Umsatz. Mehrere Banken senkten ihre Kursziele für die Aktien, die Barclays Bank stufte die Papiere von "Overweight" auf "Equal-weight" ab.
Papiere von Ulta Beauty sackten um 7,5 Prozent ab. Die auf Kosmetik spezialisierte Filialkette enttäuschte mit der Prognose für das Umsatzwachstum in diesem Jahr./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adobe Aktie
Die Adobe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 216,3 auf Tradegate (13. März 2026, 13:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adobe Aktie um -12,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,07 %.
Die Marktkapitalisierung von Adobe bezifferte sich zuletzt auf 89,26 Mrd..
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 325,00US-Dollar. Von den letzten 2 Analysten der Adobe Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 520,00US-Dollar was eine Bandbreite von -1,01 %/+133,97 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
-
- hallo,
- ich weiss nicht ob dies der richtige Faden / Thread ist um diesen Beitrag hineinzustellen:
- ich versuche es - sonst bitte verschieben oder Löschen.
-
- Ich denke, wenn diese Annahme zutrifft, werden auch die Grundstoffe in Mitleidenschaft gezogen und verlieren an Potenzial. Bitte selbst entscheiden, Danke.
-
- Das gleiche Signal, das bereits 2000, 2008 und 2011 vorausging, wurde erneut ausgelöst.
-
-
- Bild: https://goldseiten-forum.com/wcf/images/unfurlUrl/7a/7aef4501aef4c77e95ed900b5e3278c141c97c20.jpghttps://gainspainscapital.com/2026/02/25/the-same-signal-that-preceded-2000-2008-and-2011-just-triggered-again/The spread between tech stocks and the rest of the market has reached historic levels. For weeks now, the MAG-7/ Big Tech have been correcting while the…
- gainspainscapital.com
-
-
- Die Differenz zwischen Technologieaktien und dem Rest des Marktes hat ein historisches Niveau erreicht.
- Seit Wochen korrigieren die MAG-7/Big Tech-Aktien, während der breitere Marktindex (S&P 500) aufgrund der starken Performance defensiver Sektoren (Industrie, Basiskonsumgüter, Energie) einen Aufschwung erlebt.
- In diesem Zusammenhang ist die wichtigste Frage zum Markt…
- Steht der Mag-7-Index kurz vor einem starken Anstieg und der Rückkehr in den Bullenmarkt… oder wird der Gesamtmarkt auf den Mag-7-Index zurückfallen?
-
- https://gainspainscapital.com/wp-content/uploads/2026/02/GPC22526.png
-
- Ich gehe nun davon aus, dass der Rest des Marktes den Abwärtstrend nachholen wird. Letztendlich glaube ich, dass der S&P 500 um etwa 10 % fallen und damit auf rund 6.200 Punkte sinken wird.
-
- Warum?
- In den letzten zwei Wochen hat sich die Marktstruktur grundlegend verändert. Insbesondere hat der Spread zwischen der NYSE (alte Wirtschaft) und der neuen Wirtschaft (NASDAQ) die 11%-Marke überschritten (das heißt, die NYSE liegt seit dem Höchststand der NASDAQ um 11% höher als die NASDAQ).
- Historisch gesehen hat eine derartige Kursdifferenz zwischen NYSE und NASDAQ in Zeiten extrem hoher Marktstimmung (dazu später mehr) stets zu einem deutlichen Kursanstieg geführt . Dies war beispielsweise in den Jahren 2000, 2008 und 2011 der Fall.
- Die Spanne beträgt übrigens aktuell über 13%.
-
- https://gainspainscapital.com/wp-content/uploads/2026/02/nyse_nasdaq_spread_bottom-scaled.png
-
- Ich möchte betonen, dass die Stimmungslage ein entscheidender Faktor in dieser Analyse ist. Es gab zwar schon Fälle, in denen die NYSE die NASDAQ um 11 % oder mehr übertroffen hat, aber diese fanden unter völlig anderen Marktbedingungen statt.
- Die Anleger sind heute extrem optimistisch. US-ETFs verzeichneten im Januar Rekordzuflüsse von 156 Milliarden Dollar.
- Darüber hinaus befinden sich die Margin-Verschuldung (Schulden, die Anleger aufnehmen, um in Aktien zu investieren) seit sieben Monaten in Folge auf Rekordhochs! Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Textes beträgt sie 1,2 Billionen Dollar.
- Einfach ausgedrückt: Investoren setzen voll auf Aktien. Jeder Kursrückgang wird aggressiv zum Kauf genutzt, und Investoren haben über 1,2 Billionen Dollar geliehen, um in den Aktienmarkt zu investieren.
- Die Stimmung an den Märkten ist derzeit extrem optimistisch bzw. blasenartig. Erst vor wenigen Wochen erreichte die Zustimmung der Anleger in einer Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) mit 49,5 % den höchsten Wert seit einem Jahr. Auch in den zwei darauffolgenden Wochen lag dieser Wert weiterhin über 40 %.
-
- https://gainspainscapital.com/wp-content/uploads/2026/02/AAII-scaled.jpg
-
- Diese Art von Stimmungslage findet man eher an der Spitze als am Ende.
- In diesem Kontext ist die Differenz zwischen NASDAQ und NYSE extrem bärisch. Historisch gesehen kennzeichnete eine solche Differenz in einem Umfeld überhitzter Stimmung signifikante Höchststände, die dazu führten, dass der NYSE/S&P 500 um 10 % fiel, um den Kursrückgang auszugleichen.
- Das bedeutet einen Rückgang des S&P 500 auf etwa 6.200 Punkte.
-
- https://gainspainscapital.com/wp-content/uploads/2026/02/GPC225263.png
-
- Zur Vorbereitung auf einen Markteinbruch verlasse ich mich auf einen eigens entwickelten Indikator, der in den letzten 50 Jahren vor jedem größeren Crash ausgelöst hat. Dieses Signal hat unter anderem den Börsencrash von 1987, die Dotcom-Blase und die Finanzkrise von 2008/09 frühzeitig erkannt.
- In unserem Artikel „Wie man einen Crash vorhersagt“ erläutern wir diesen Auslöser, seine Funktionsweise und was er über die heutige Marktlage aussagt.
-
- Weiterhin gutes Gelingen, Gruss RS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hallo zusammen, Jahre lang habe ich durch die Beiträge im Forum profitiert.
Aber bedanken war und ist angebracht.
Neulinge und Leser sollten sich anmelden .
Damit sie mindestens den Daumen hoch
mitteilen und sich dadurch bedanken .
Das ist schon ein Anfang und Anerkennung .
Ich werde es auf jeden Fall anwenden für die Beiträge hier im Forum.
Der nächste Schritt ist vielleicht der Gedanken austauch. Der Austausch von Informationen ist der Anfang einer guten Idee , Investment
oder Gemeinschaft .
Ich habe darüber als nur Forum Leser nachgedacht.
Das sind nun wirklich zwei recht unterschiedliche Firmen
Brenntag ist als Wiederverkäufer von Rohstoffen aktiv. Ursprünglich aus dem Kohleverkauf, hat man nun eine breites Angebot. Wenn Du die am Markt befindliche Aktienmenge ansiehst, würde ich einen breiteren Aktionärsstamm erwarten. Auch war Benntag eine Zeit lang recht beliebt bei den Analysten.