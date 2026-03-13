    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    ProColombia

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kolumbien übertrifft 30,5 Millionen USD an Geschäftserwartungen nach seiner Agenda zur Tourismusförderung in Berlin und Warschau

    MADRID, 13. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Teilnahme von Kolumbien – dem Land der Schönheit an der ITB Berlin 2026, der wichtigsten Tourismusmesse Deutschlands und einer der bedeutendsten Veranstaltungen der internationalen Tourismusbranche, ermöglichte 416 Geschäftstreffen in Berlin sowie strategische Gespräche mit den wichtigsten Akteuren des deutschen und europäischen Tourismusmarktes.

    Kolumbien übertrifft 30,5 Millionen USD an Geschäftserwartungen nach seiner Agenda zur Tourismusförderung in Berlin und Warschau

    Als Erweiterung dieser Europa-Agenda veranstaltete ProColombia erstmals einen Tourismus-Promotiontag in Warschau (Polen), bei dem 187 zusätzliche Treffen mit zentralen Marktakteuren stattfanden. Insgesamt summierten sich diese Aktivitäten auf 603 Geschäftstreffen in der Region und führten zu prognostizierten Geschäftserwartungen von 30.543.500 USD.

    Zu dieser Bilanz erklärte Carmen Caballero, Präsidentin von ProColombia, dass diese Ergebnisse das Vertrauen und das wachsende Interesse des internationalen Marktes an Kolumbiens touristischem Angebot bestätigen. Die kolumbianische Delegation habe gezeigt, dass das Land ein sichtbares und hoch wettbewerbsfähiges Reiseziel sei und sich gleichzeitig stark der Nachhaltigkeit verpflichtet fühle. Die Diversifizierung der Aktivitäten in Berlin sowie der strategische Abschluss der Agenda in Warschau ermöglichten es, Kolumbien weiterhin als das „Land der Schönheit" weltweit zu positionieren.

    Die kolumbianische Botschafterin in Deutschland, Yadir Salazar Mejía, betonte ihrerseits, dass die Präsenz auf der ITB 2026 dazu beigetragen habe, Kolumbien stärker mit einem so wichtigen und strategischen Markt wie Deutschland zu verbinden. Sechs Tourismusregionen des Landes wurden von Delegationen 27 führender Unternehmen der Branche vertreten, die insbesondere die Biodiversität Kolumbiens hervorhoben. Unterstützt wurde dies durch eine dynamische Werbekampagne, die sowohl Reiseveranstalter als auch potenzielle neue Reisende und Besucher aus Deutschland ansprach.

    Der kolumbianische Botschafter in Polen, Assad José Játer Peña, hob den Erfolg der Veranstaltung in Warschau hervor: „Es freut mich außerordentlich über den Erfolg dieses Treffens, das am 6. März in Warschau stattfand und 12 führende kolumbianische Tourismusunternehmen sowie ProColombia mit mehr als 60 Vertretern des polnischen Tourismussektors zusammenbrachte. Diese Veranstaltung bestätigt das wachsende Interesse Polens an Kolumbien als vielfältigem, anspruchsvollem und chancenreichem Reiseziel.

    Polen ist heute einer der Märkte mit dem größten Potenzial in Europa, mit einer dynamischen Wirtschaft, zunehmender internationaler Öffnung und einem Tourismussektor, der sich immer stärker für Fernreiseerlebnisse, Premiumprodukte und Incentive-Reisen interessiert. Daher stellt die Stärkung der Beziehungen zwischen unseren Ländern im Tourismussektor eine strategische Chance für beide Nationen dar.

    Wir werden weiterhin daran arbeiten, Kolumbien Polen näherzubringen und eine immer engere, produktivere und vielversprechendere Beziehung zwischen unseren Ländern zu festigen."

    Kolumbien nahm an der ITB Berlin 2026 mit einer Delegation von 27 Unternehmern teil. In der deutschen Hauptstadt erzielte das Land Geschäftserwartungen in Höhe von 22.295.900 USD, und der kolumbianische Stand wurde von Unternehmen aus 58 Ländern besucht.

    Im Rahmen dieser Initiative entwickelte ProColombia zudem einen hochwirksamen Marketingplan in Berlin, der mehr als 1,9 Millionen Kontakte erreichte. Ein gebrandeter Bus mit dem offiziellen Länderimage fuhr durch die wichtigsten Punkte der Stadt und generierte über 120.000 Kontakte. Darüber hinaus war die Ländermarke auf 12 digitalen Bildschirmen am Bahnhof Friedrichstraße präsent und erreichte mehr als 554.000 Menschen. Zusätzlich wurde die Kampagne in 45 Premium-Hotels aktiviert, wodurch weitere 1,25 Millionen Kontakte erzielt wurden.

    Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2933451/ProColombia.jpg

     

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/procolombia-kolumbien-ubertrifft-30-5-millionen-usd-an-geschaftserwartungen-nach-seiner-agenda-zur-tourismusforderung-in-berlin-und-warschau-302713371.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    ProColombia Kolumbien übertrifft 30,5 Millionen USD an Geschäftserwartungen nach seiner Agenda zur Tourismusförderung in Berlin und Warschau MADRID, 13. März 2026 /PRNewswire/ - Die Teilnahme von Kolumbien – dem Land der Schönheit an der ITB Berlin 2026, der wichtigsten Tourismusmesse Deutschlands und einer der bedeutendsten Veranstaltungen der internationalen Tourismusbranche, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     