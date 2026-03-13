ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Linde auf 'Overweight' - Ziel erhöht auf 525 Dollar
- JPMorgan hebt Linde Kursziel auf 525 US-Dollar
- JPMorgan stuft Aktie von Neutral zu Overweight
- Linde besser positioniert; Kunden profitieren.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Linde von 455 auf 525 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Linde sei angesichts der gegenwärtig schwierigen Marktbedingungen besser aufgestellt als andere Unternehmen aus der Rohstoffbranche, schrieb Jeffrey Zekauskas am Donnerstagabend. Die Kunden aus dem US-Chemiesektor dürften operativ zulegen, um von höheren Exportpreisen zu profitieren. Die Inflation der Rohstoffpreise dürfte zu einem gewissen Grad an die Kunden des Herstellers industriell genutzter Gase weitergereicht werden./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 23:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:15 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Linde Aktie
Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 433,2 auf Tradegate (13. März 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Linde Aktie um +2,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Linde bezifferte sich zuletzt auf 201,30 Mrd..
Linde zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 536,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 525,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 550,00USD was eine Bandbreite von +21,42 %/+27,20 % bedeutet.
