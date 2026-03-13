JPMorgan hebt Linde auf 'Overweight' - Ziel erhöht auf 525 Dollar

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Linde Aktie

Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 433,2 auf Tradegate (13. März 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Linde Aktie um +2,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,09 %.

Die Marktkapitalisierung von Linde bezifferte sich zuletzt auf 201,30 Mrd..

Linde zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 536,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 525,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 550,00USD was eine Bandbreite von +21,42 %/+27,20 % bedeutet.