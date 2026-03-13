    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLinde AktievorwärtsNachrichten zu Linde

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan hebt Linde auf 'Overweight' - Ziel erhöht auf 525 Dollar

    • JPMorgan hebt Linde Kursziel auf 525 US-Dollar
    • JPMorgan stuft Aktie von Neutral zu Overweight
    • Linde besser positioniert; Kunden profitieren.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Linde von 455 auf 525 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Linde sei angesichts der gegenwärtig schwierigen Marktbedingungen besser aufgestellt als andere Unternehmen aus der Rohstoffbranche, schrieb Jeffrey Zekauskas am Donnerstagabend. Die Kunden aus dem US-Chemiesektor dürften operativ zulegen, um von höheren Exportpreisen zu profitieren. Die Inflation der Rohstoffpreise dürfte zu einem gewissen Grad an die Kunden des Herstellers industriell genutzter Gase weitergereicht werden./bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 23:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:15 / GMT

    Linde

    +1,50 %
    +2,40 %
    +8,09 %
    +21,06 %
    +4,07 %
    +34,38 %
    +92,05 %
    +196,77 %
    ISIN:IE000S9YS762WKN:A3D7VW

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Linde Aktie

    Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 433,2 auf Tradegate (13. März 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Linde Aktie um +2,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Linde bezifferte sich zuletzt auf 201,30 Mrd..

    Linde zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 536,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 525,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 550,00USD was eine Bandbreite von +21,42 %/+27,20 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 525 US-Dollar


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
